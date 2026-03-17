Real Madrid 3-0 Manchester City: Guardiola'nın takımı Etihad'da Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirebilecek mi?

Real Madrid ile Manchester City arasındaki karşılaşmalar, sessiz sedasız modern Avrupa futbolunun en belirleyici maçlarından biri haline geldi. Eskiden ara sıra yaşanan devlerin çatışması gibi görünen bu karşılaşmalar, artık her sezon beklediğimiz bir Şampiyonlar Ligi hikayesi, adeta yıllık bir derbi havasına büründü.

Her karşılaşma yeni bir bölüm yazıyor gibi görünüyor. 2020'de Pep Guardiola, ikinci yarıda yaptığı cesur değişikliklerle Zinedine Zidane'ı şaşırttı. 2022'de ise Bernabeu'da, en güvenilir veri modellerinin bile açıklamakta zorlandığı, inanılmaz bir geri dönüş yaşandı. 2023'te Manchester City tarihi bir galibiyet elde etti. 2024'te Real Madrid, dirençli bir performansla hayatta kalmayı başardı ve penaltılarla turu geçti. Ve 2025'te Kylian Mbappé sahneye çıktı ve maçı domine etti.

Şimdi iki takım yeniden karşı karşıya geliyor.

İki takım bu sezonun başlarında Bernabeu'da grup aşamasında karşı karşıya gelmişti. O maçta, Antonio Rudiger'in pahalıya mal olan faulü Erling Haaland'ın penaltıdan gol atmasına yol açmış ve Manchester City 2-1 kazanmıştı. Maçın kendisi oldukça dengeliydi ve City'nin son dakikalarda dikkatli oynaması gerekmişti.

Kağıt üzerinde bu sefer durum farklı görünüyor. Real Madrid, Mbappé'siz ve zayıflamış bir şekilde bu eşleşmeye geldi, bu da onları zayıf taraf gibi gösterdi. Mantık, Manchester City'nin favori olması gerektiğini gösteriyordu. Yapıları, kadro derinliği ve hücum düzenleri, Madrid'e zarar verecek araçları onlara sağlıyor.

Ancak bu karşılaşma nadiren mantığa uygun sonuçlar verdi.

Madrid'deki maçın başlangıcında, rakamlar Manchester City'nin lehineydi: daha kısa şut mesafeleri, deneme başına daha iyi xG ve orta sahayı doldurarak üstünlük ve geri dönüşlere odaklanma. Real Madrid ise yapılandırılmamış geçişler, Vinicius'un yönlendirdiği sol kanat tehlikesi ve Arda Güler ve Trent Alexander-Arnold gibi oyuncuların uzun mesafeli tehditleriyle karşılık verdi. Ardından Valverde'nin hat-trick şöleni geldi — 22 dakika içinde 3 klinik vuruşla 3-0'lık bir galibiyet. Etihad Stadyumu'ndaki rövanş maçını önizlerken, bu ilk maç öncesi öngörüler daha da anlam kazanıyor. City, geçişlerin kontrolünü geri kazanmalı, savunma hattının arkasındaki kaosu en aza indirmeli ve sızıntı olmadan üstünlük yaratmalı. Madrid mi? Defansif bir oyun sergilemeli, kontrataklarda vuruş yapmalı — ve tek bir anın her şeyi değiştirmesine izin vermeli.

Real Madrid Tehdit Nasıl Yaratıyor

Real Madrid'in hücum profilini daha iyi anlamak için önce şut haritasına, ardından bölgelere göre xG haritasına bakıyoruz.

Dream Databall

Real Madrid'in 2025-26 Sezonu Penaltı Dışı Şut Haritası

Real Madrid’in şut dağılımı, düzensiz görünümüyle hemen dikkat çekiyor. Katı hücum şemalarına dayanan takımların aksine, Madrid’in şut denemeleri ceza sahası çevresindeki birçok alana dağılmış durumda. Dağılım hafifçe sol tarafa kaymış durumda; bu durum, sezonun başlarında Vinicius Jr ve Mbappé gibi oyuncuların etkisini yansıtıyor.

Bir diğer belirgin özellik ise geçiş fırsatlarının sayısıdır. Madrid'in şutlarının yaklaşık yüzde otuzu geçiş durumlarında geliyor ve bu da topu geri kazandıktan sonra hızlı bir şekilde hücum ettiklerinde ne kadar tehlikeli olabileceklerini vurguluyor. Bu, Manchester City'nin dikkatli bir şekilde yönetmesi gereken bir durumdur. City, yüksek bir noktada topu kaybederse veya savunma hattının arkasında boşluk bırakırsa, Madrid bu anları cezalandıracak hıza ve bireysel kaliteye sahiptir.

Mbappé ve Rodrygo olmasa bile, Madrid hala belirleyici anlar yaratabilecek oyunculara sahiptir. Vinicius en bariz tehdit olmaya devam ederken, Arda Güler gibi diğer oyuncular yaratıcılıklarıyla savunmaları aşabilir, Trent Alexander Arnold'un pas menzili ise City'nin yüksek savunma hattını tehdit edebilir. Üstelik Madrid'in uzak mesafeden şut atabilen birkaç oyuncusu var, bu da ceza sahası dışından gelen şut sayısını açıklıyor.

Dream Databall

Real Madrid'in 2025-26 Sezonu Penaltı Dışı xG Haritası

xG haritası, şut dağılımına önemli bir bağlam katıyor. Madrid çok çeşitli konumlardan şutlar atsa da, en kaliteli fırsatlar hala ceza sahasının orta koridorundan geliyor. Bu, en tehlikeli fırsatların kaleye yakın yerlerde ortaya çıktığı çoğu elit hücum takımıyla tutarlıdır.

Ancak Madrid’in tehdidi tek bir bölgeyle sınırlı değil. Takım, ceza sahası çevresindeki her iki yarı alanda da önemli bir xG değeri yaratıyor ve bu da saldırıların tek bir yapılandırılmış şemadan ziyade çok sayıda kanaldan nasıl gelişebileceğini gösteriyor.

Merkezdeki tehlike ile geniş alana yayılma kombinasyonu, Madrid'i tahmin edilemez kılıyor. Manchester City top hakimiyetini ve oyun yapısını kontrol etmeyi başarsa bile, Madrid'in geçişler, bireysel kalite ve fırsatçı şutlar yoluyla belirleyici anlar yaratacak araçları hala var.

Kısacası, Manchester City bu eşleşmeye favori olarak girse de, Real Madrid, kendisine alan veya gol atma fırsatı verildiğinde ciddi sorunlar yaratacak kadar yeterli hücum gücüne sahiptir.

Man City Tehdidi Nasıl Yaratıyor?

Real Madrid'in hücum profiline baktıktan sonra, şimdi dikkatimizi Manchester City'ye çeviriyoruz. Madrid'de olduğu gibi, City'nin nasıl tehlike yarattığını anlamak için xG dağılımını bölgelere göre incelemeden önce şut haritasından başlıyoruz.

Dream Databall

Manchester City'nin 2025-26 Sezonu İçin Penaltı Dışı Şut Haritası

Real Madrid ile karşılaştırıldığında, Manchester City’nin şut profili çok daha yapılandırılmış görünüyor. City genel olarak daha az şut çekiyor ancak bu şutların kalitesi daha yüksek; bu durum, şut başına xG değerinin daha yüksek olması ve ortalama şut mesafesinin daha kısa olmasıyla da ortaya çıkıyor.

City'nin şutlarının çoğu, ceza sahasının orta koridorunda yoğunlaşıyor. City, sık sık uzak mesafeden şut atmak yerine, yüksek değerli bir alanda şut fırsatı yaratana kadar sabırla topu dolaştırma eğiliminde. Bu yaklaşım, sadece şut sayısını artırmak yerine mümkün olan en iyi şutu yaratmaya öncelik veren Pep Guardiola'nın hücum felsefesiyle tutarlı.

Harita, City'nin hücum yapısının ne kadar kompakt olduğunu da vurgulamaktadır. Şanslarının çoğu, Cherki ve Semenyo gibi oyuncuların hatlar arasında hareket ederken, ceza sahası içindeki Haaland ile oyunu bağladıkları merkezi hücum bölgelerindeki kombinasyonlardan gelmektedir. Bu hareketler, City'nin merkezde sayı üstünlüğü yaratmasına yardımcı olur ve bu da sonunda kaleye yakın şutlara yol açar.

Bir başka ilginç özellik ise geçiş fırsatlarının sayısıdır. City'nin şutlarının yaklaşık üçte biri geçiş anlarında gerçekleşmektedir. City'nin yüksek pres yapısı, genellikle rakibin kalesine yakın bir yerde topu geri kazanmalarını sağlar ve savunma yeniden organize olamadan hemen hücum fırsatları yaratır.

Dream Databall

Manchester City’nin 2025-26 Sezonu Penaltı Dışı xG Haritası

xG bölge haritası, City'nin hücumunun yapılandırılmış doğasını pekiştiriyor. Beklendiği gibi, beklenen gollerin çoğu sahanın en tehlikeli bölgelerinden, özellikle de ceza sahası içindeki merkezi bölgelerden geliyor.

Real Madrid ile karşılaştırıldığında göze çarpan bir fark, ceza sahası dışından yapılan şut sayısının nispeten az olmasıdır. City, şut seçiminde çok daha seçici davranıyor ve uzak mesafeden şansını denemeye çalışmak yerine, kaleye daha yakın pozisyonlarda fırsatlar yaratmayı tercih ediyor.

Bu merkezden gelen fırsatlar genellikle City'nin meşhur olduğu geriye doğru pas durumlarından kaynaklanıyor. Topu kanatlara taşıyıp ardından penaltı noktası veya altı metre koridoruna doğru paslar vererek City, sürekli olarak yüksek değerli fırsatlar yaratıyor.

Bu karşılaşmada geçiş oyunu da önemlidir. Manchester City, fırsatlarının önemli bir kısmını geçiş oyununda yaratır ve Madrid de bu anlarda önemli oranda şut yiyor. City, orta sahada topu geri kazanıp hızlı bir şekilde atağa geçerse, Madrid'in savunma yapısı açığa çıkabilir.

Ancak maç daha kaotik ve açık bir hal alırsa, Madrid de geçiş anlarında kendi fırsatlarını yakalayabilir. Bu anlamda, City'nin yapılandırılmış hücum düzeni ile Madrid'in kargaşa anlarını değerlendirme yeteneği arasındaki denge, bu eşleşmenin gidişatını belirleyebilir.