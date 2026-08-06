Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Nacho Fernandez of Real Madrid lifts the UEFA Champions League TrophyGetty Images
Book Real Madrid Tickets

Çeviri:

Real Madrid 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, La Liga’daki ortalama fiyatlar, El Clasico ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Real Madrid
La Liga

Bu sezon İspanyol devlerini canlı izleme fırsatını kaçırmayın

Dünya futbolunda çok az takım, Real Madrid'in kupalara yönelik amansız takibini yakalayabilir. La Liga'da sürekli şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa'nın devleri arasında yer alan Real Madrid, dünya genelinde milyonlarca taraftarı kendine çekmeye devam ediyor.

Bulunması zor ilk satış biletlerini almaktan ikincil piyasada yolunuzu bulmaya kadar, GOAL'da 2026/27 sezonu için Real Madrid bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şey var.

Real Madrid biletlerini rezerve etHemen rezerve et

Real Madrid'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları 

Tarih ve başlangıç saatiMaçOrganizasyonBilet
22 Ağustos Cts, 20:30RCD Espanyol - Real MadridLa LigaBiletler
26 Ağustos Çar, 20:00Real Madrid - Real SociedadLa LigaBiletler
30 Ağustos Paz, 16:00Real Madrid - Málaga CFLa LigaBiletler
4 Eylül Cum, 20:00Real Betis - Real MadridLa LigaBiletler
13 Eylül Paz, 20:00Real Madrid - Rayo VallecanoLa LigaBiletler
16 Eylül Çar, 20:00Elche CF - Real MadridLa LigaBiletler
20 Eylül Paz, 20:00Atlético Madrid - Real MadridLa LigaBiletler
11 Ekim Paz, 20:00Real Madrid - Villarreal CFLa LigaBiletler
18 Ekim Paz, 20:00Real Madrid - Sevilla FCLa LigaBiletler
25 Ekim Paz, 19:00El Clasico: FC Barcelona - Real MadridLa LigaBiletler
1 Kasım Paz, 19:00Racing Santander - Real MadridLa LigaBiletler
8 Kasım Paz, 19:00Valencia CF - Real MadridLa LigaBiletler
22 Kasım Paz, 19:00Real Madrid - Celta VigoLa LigaBiletler
29 Kasım Paz, 19:00Real Madrid - Deportivo AlavésLa LigaBiletler
6 Aralık Paz, 19:00Athletic Club - Real MadridLa LigaBiletler
13 Aralık Paz, 19:00Real Madrid - CA OsasunaLa LigaBiletler
20 Aralık Paz, 19:00Deportivo La Coruña - Real MadridLa LigaBiletler
3 Ocak Paz, 19:00Real Madrid - Getafe CFLa LigaBiletler
10 Ocak Paz, 19:00Real Madrid - Levante UDLa LigaBiletler
17 Ocak Paz, 19:00Málaga CF - Real MadridLa LigaBiletler
24 Ocak Paz, 19:00Real Madrid - Real BetisLa LigaBiletler
31 Ocak Paz, 19:00Rayo Vallecano - Real MadridLa LigaBiletler
7 Şubat Paz, 19:00Real Sociedad - Real MadridLa LigaBiletler
14 Şubat Paz, 19:00Real Madrid - Athletic ClubLa LigaBiletler
21 Şubat Paz, 19:00Sevilla FC - Real MadridLa LigaBiletler
28 Şubat Paz, 19:00Real Madrid - Valencia CFLa LigaBiletler
7 Mart Paz, 19:00Villarreal CF - Real MadridLa LigaBiletler
14 Mart Paz, 19:00Real Madrid - RCD EspanyolLa LigaBiletler
21 Mart Paz, 19:00Celta Vigo - Real MadridLa LigaBiletler
4 Nisan Paz, 20:00Real Madrid - Atlético MadridLa LigaBiletler
11 Nisan Paz, 20:00CA Osasuna - Real MadridLa LigaBiletler
18 Nisan Paz, 20:00Getafe CF - Real MadridLa LigaBiletler
21 Nisan Çar, 20:00Real Madrid - Elche CFLa LigaBiletler
2 Mayıs Paz, 20:00Levante UD - Real MadridLa LigaBiletler
9 Mayıs Paz, 20:00El Clasico: Real Madrid - FC BarcelonaLa LigaBiletler
16 Mayıs Paz, 20:00Real Madrid - Racing SantanderLa LigaBiletler
23 Mayıs Paz, 20:00Deportivo Alavés - Real MadridLa LigaBiletler
30 Mayıs Paz, 20:00Real Madrid - Deportivo La CoruñaLa LigaBiletler

Real Madrid bileti nasıl alınır?

Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, Real Madrid'in resmi bilet portalına gitmektir. Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. 

Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrimiçi olarak satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Bernabeu'daki maçlar için yer bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.

Daha az ilgi gören bazı maçlarda, Socios'un (kulüpte pay sahibi üyeler) ve Madridista Premium üyelerinin kendi yerlerini satın alma fırsatı bulmasının ardından elde bilet kalabilir.

İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'in maçlarına talep beklendiği gibi çok yüksektir; biletler çoğu zaman resmi kanallar üzerinden maç gününden çok önce tükenir. 

İşte kısa kısa bilmeniz gerekenler:

  • Socios (kulüp üyeleri): Kulübün tam sahipleri, tüm bilet satışlarında ilk önceliği alır. Bu süreç genellikle maç gününden yaklaşık 10 ila 12 gün önce başlar.
  • Madridista Premium üyeleri: Resmi kart sahipleri ikinci öncelikli erişim penceresini elde eder. Bu da çoğunlukla başlama vuruşundan 7 ila 8 gün öncedir. Gişe fiyatından genel satış bileti bulma şansınızı artırmak istiyorsanız Madridista Premium'a kayıt olmanız kuvvetle tavsiye edilir.
  • Genel satış: Kalan standart koltuklar maçtan 3 ila 5 gün önce satışa açılır. Orta seviye veya talebin düşük olduğu La Liga maçlarında, Socios sezonluk biletlerini kulübe geri bıraktıkça (Cede tu Asiento programı) küçük bilet partileri dalgalar halinde satışa çıkabilir.
  • İkincil pazar yerleri: El Clásico, El Derbi Madrileño veya Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmeleri gibi öne çıkan maçlarda, genel satış biletleri neredeyse anında tükenir. Güvenilir ikincil satış platformları, seyahatini çok önceden planlayan veya son dakika uygunluk arayan taraftarlar için garantili dijital transfer erişimi sunar.

Real Madrid biletlerini rezerve etHemen rezerve et

Real Madrid biletleri ne kadar?

La Liga'daki çoğu takım gibi Real Madrid de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe farklılık gösterir.

  • Gişe fiyatı kategori ücretleri: Standart La Liga maçları için doğrudan kulüpten alınan biletler, kategoriye (Fondo, Tribuna veya Lateral) ve stadın yüksekliğine bağlı olarak genel olarak 75 € ile 210 € arasında değişir.
  • Öne çıkan maçlar ve dinamik fiyatlandırma: Barcelona, Atlético Madrid veya Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı oynanan yüksek önemdeki maçlarda Real Madrid dinamik fiyatlandırma uygular. Kategori 1 koltuklarda gişe fiyatları düzenli olarak 350 €'dan başlayıp 500 € ve üzerine çıkabilir.
  • İkincil pazar giriş fiyatı: Güvenilir toplayıcılar ve yeniden satış sitelerinde, standart lig maçları için giriş seviyesi koltuklar yaklaşık 100 € ile 130 €'dan başlarken, El Clásico biletleri düzenli olarak 450 € ile 600 € ve üzeri seviyelerden açılır.

Elbette Barcelona'ya karşı oynanan 'El Clásico' (Real Madrid - Barcelona) ve Atletico Madrid'e karşı oynanan 'El Derbi Madrileno' (Real Madrid - Atletico Madrid) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan eşleşmeler de vardır. Bunlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

Real Madrid hospitality biletleri ve paketleri nasıl alınır?

Real Madrid hospitality biletleri satın almak istiyorsanız kulübün resmi sitesine göz atmakta fayda var.

Real Madrid için tüm VIP biletler, maçın en iyi görüş açılarını sunan doğu (Este) veya batı (Oeste) yan tribünlerinde koltuk içerir. Bu birinci sınıf görüş açılarına, stada sadece birkaç adım uzaklıktaki restoranlarda üst düzey yemek deneyimi eşlik eder. İşte mevcut seçeneklerden bazıları:

  • Silver / Matchday Premium: stat dışı lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), başlama vuruşundan 2 ila 2,5 saat önce kokteyl büfesi ve içecekler, maç başına 300 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Gold Hospitality: koltuğunuza yakın stat içi lounge, başlama vuruşundan 90 dakika önce başlayıp maçtan 30 dakika sonrasına kadar kokteyl büfesi ve içecekler, maç başına 990 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Seat Unique Premium (Şampiyonlar Ligi): uzun kenar tribün koltukları, tam hospitality, içecek ve ikramlar, maç başına 775 €'dan başlayan fiyatlarla

Bernabeu'nun tarihi

Santiago Bernabeu, Madrid'de açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadıdır ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir. 

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol mekânlarından biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmış, İtalya bu maçta Batı Almanya'yı 3-1 mağlup etmiştir.

Futbolun dışında Bernabeu, yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve son olarak rekor kıran Eras Tour sırasında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerel müzik efsanesine de ev sahipliği yaptı.

Real Madrid biletlerini rezerve etHemen rezerve et

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin