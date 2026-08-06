Dünya futbolunda çok az takım, Real Madrid'in kupalara yönelik amansız takibini yakalayabilir. La Liga'da sürekli şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa'nın devleri arasında yer alan Real Madrid, dünya genelinde milyonlarca taraftarı kendine çekmeye devam ediyor.

Bulunması zor ilk satış biletlerini almaktan ikincil piyasada yolunuzu bulmaya kadar, GOAL'da 2026/27 sezonu için Real Madrid bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şey var.

Real Madrid'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Tarih ve başlangıç saati Maç Organizasyon Bilet 22 Ağustos Cts, 20:30 RCD Espanyol - Real Madrid La Liga Biletler 26 Ağustos Çar, 20:00 Real Madrid - Real Sociedad La Liga Biletler 30 Ağustos Paz, 16:00 Real Madrid - Málaga CF La Liga Biletler 4 Eylül Cum, 20:00 Real Betis - Real Madrid La Liga Biletler 13 Eylül Paz, 20:00 Real Madrid - Rayo Vallecano La Liga Biletler 16 Eylül Çar, 20:00 Elche CF - Real Madrid La Liga Biletler 20 Eylül Paz, 20:00 Atlético Madrid - Real Madrid La Liga Biletler 11 Ekim Paz, 20:00 Real Madrid - Villarreal CF La Liga Biletler 18 Ekim Paz, 20:00 Real Madrid - Sevilla FC La Liga Biletler 25 Ekim Paz, 19:00 El Clasico: FC Barcelona - Real Madrid La Liga Biletler 1 Kasım Paz, 19:00 Racing Santander - Real Madrid La Liga Biletler 8 Kasım Paz, 19:00 Valencia CF - Real Madrid La Liga Biletler 22 Kasım Paz, 19:00 Real Madrid - Celta Vigo La Liga Biletler 29 Kasım Paz, 19:00 Real Madrid - Deportivo Alavés La Liga Biletler 6 Aralık Paz, 19:00 Athletic Club - Real Madrid La Liga Biletler 13 Aralık Paz, 19:00 Real Madrid - CA Osasuna La Liga Biletler 20 Aralık Paz, 19:00 Deportivo La Coruña - Real Madrid La Liga Biletler 3 Ocak Paz, 19:00 Real Madrid - Getafe CF La Liga Biletler 10 Ocak Paz, 19:00 Real Madrid - Levante UD La Liga Biletler 17 Ocak Paz, 19:00 Málaga CF - Real Madrid La Liga Biletler 24 Ocak Paz, 19:00 Real Madrid - Real Betis La Liga Biletler 31 Ocak Paz, 19:00 Rayo Vallecano - Real Madrid La Liga Biletler 7 Şubat Paz, 19:00 Real Sociedad - Real Madrid La Liga Biletler 14 Şubat Paz, 19:00 Real Madrid - Athletic Club La Liga Biletler 21 Şubat Paz, 19:00 Sevilla FC - Real Madrid La Liga Biletler 28 Şubat Paz, 19:00 Real Madrid - Valencia CF La Liga Biletler 7 Mart Paz, 19:00 Villarreal CF - Real Madrid La Liga Biletler 14 Mart Paz, 19:00 Real Madrid - RCD Espanyol La Liga Biletler 21 Mart Paz, 19:00 Celta Vigo - Real Madrid La Liga Biletler 4 Nisan Paz, 20:00 Real Madrid - Atlético Madrid La Liga Biletler 11 Nisan Paz, 20:00 CA Osasuna - Real Madrid La Liga Biletler 18 Nisan Paz, 20:00 Getafe CF - Real Madrid La Liga Biletler 21 Nisan Çar, 20:00 Real Madrid - Elche CF La Liga Biletler 2 Mayıs Paz, 20:00 Levante UD - Real Madrid La Liga Biletler 9 Mayıs Paz, 20:00 El Clasico: Real Madrid - FC Barcelona La Liga Biletler 16 Mayıs Paz, 20:00 Real Madrid - Racing Santander La Liga Biletler 23 Mayıs Paz, 20:00 Deportivo Alavés - Real Madrid La Liga Biletler 30 Mayıs Paz, 20:00 Real Madrid - Deportivo La Coruña La Liga Biletler

Real Madrid bileti nasıl alınır?

Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, Real Madrid'in resmi bilet portalına gitmektir. Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrimiçi olarak satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Bernabeu'daki maçlar için yer bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.

Daha az ilgi gören bazı maçlarda, Socios'un (kulüpte pay sahibi üyeler) ve Madridista Premium üyelerinin kendi yerlerini satın alma fırsatı bulmasının ardından elde bilet kalabilir.

İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'in maçlarına talep beklendiği gibi çok yüksektir; biletler çoğu zaman resmi kanallar üzerinden maç gününden çok önce tükenir.

İşte kısa kısa bilmeniz gerekenler:

Socios (kulüp üyeleri): Kulübün tam sahipleri, tüm bilet satışlarında ilk önceliği alır. Bu süreç genellikle maç gününden yaklaşık 10 ila 12 gün önce başlar.

Kulübün tam sahipleri, tüm bilet satışlarında ilk önceliği alır. Bu süreç genellikle maç gününden yaklaşık 10 ila 12 gün önce başlar. Madridista Premium üyeleri: Resmi kart sahipleri ikinci öncelikli erişim penceresini elde eder. Bu da çoğunlukla başlama vuruşundan 7 ila 8 gün öncedir. Gişe fiyatından genel satış bileti bulma şansınızı artırmak istiyorsanız Madridista Premium'a kayıt olmanız kuvvetle tavsiye edilir.

Resmi kart sahipleri ikinci öncelikli erişim penceresini elde eder. Bu da çoğunlukla başlama vuruşundan 7 ila 8 gün öncedir. Gişe fiyatından genel satış bileti bulma şansınızı artırmak istiyorsanız Madridista Premium'a kayıt olmanız kuvvetle tavsiye edilir. Genel satış: Kalan standart koltuklar maçtan 3 ila 5 gün önce satışa açılır. Orta seviye veya talebin düşük olduğu La Liga maçlarında, Socios sezonluk biletlerini kulübe geri bıraktıkça (Cede tu Asiento programı) küçük bilet partileri dalgalar halinde satışa çıkabilir.

Kalan standart koltuklar maçtan 3 ila 5 gün önce satışa açılır. Orta seviye veya talebin düşük olduğu La Liga maçlarında, Socios sezonluk biletlerini kulübe geri bıraktıkça (Cede tu Asiento programı) küçük bilet partileri dalgalar halinde satışa çıkabilir. İkincil pazar yerleri: El Clásico, El Derbi Madrileño veya Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmeleri gibi öne çıkan maçlarda, genel satış biletleri neredeyse anında tükenir. Güvenilir ikincil satış platformları, seyahatini çok önceden planlayan veya son dakika uygunluk arayan taraftarlar için garantili dijital transfer erişimi sunar.

Real Madrid biletleri ne kadar?

La Liga'daki çoğu takım gibi Real Madrid de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Gişe fiyatı kategori ücretleri: Standart La Liga maçları için doğrudan kulüpten alınan biletler, kategoriye (Fondo, Tribuna veya Lateral) ve stadın yüksekliğine bağlı olarak genel olarak 75 € ile 210 € arasında değişir.

Standart La Liga maçları için doğrudan kulüpten alınan biletler, kategoriye (Fondo, Tribuna veya Lateral) ve stadın yüksekliğine bağlı olarak genel olarak 75 € ile 210 € arasında değişir. Öne çıkan maçlar ve dinamik fiyatlandırma: Barcelona, Atlético Madrid veya Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı oynanan yüksek önemdeki maçlarda Real Madrid dinamik fiyatlandırma uygular. Kategori 1 koltuklarda gişe fiyatları düzenli olarak 350 €'dan başlayıp 500 € ve üzerine çıkabilir.

Barcelona, Atlético Madrid veya Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı oynanan yüksek önemdeki maçlarda Real Madrid dinamik fiyatlandırma uygular. Kategori 1 koltuklarda gişe fiyatları düzenli olarak 350 €'dan başlayıp 500 € ve üzerine çıkabilir. İkincil pazar giriş fiyatı: Güvenilir toplayıcılar ve yeniden satış sitelerinde, standart lig maçları için giriş seviyesi koltuklar yaklaşık 100 € ile 130 €'dan başlarken, El Clásico biletleri düzenli olarak 450 € ile 600 € ve üzeri seviyelerden açılır.

Elbette Barcelona'ya karşı oynanan 'El Clásico' (Real Madrid - Barcelona) ve Atletico Madrid'e karşı oynanan 'El Derbi Madrileno' (Real Madrid - Atletico Madrid) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan eşleşmeler de vardır. Bunlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

Real Madrid hospitality biletleri ve paketleri nasıl alınır?

Real Madrid hospitality biletleri satın almak istiyorsanız kulübün resmi sitesine göz atmakta fayda var.

Real Madrid için tüm VIP biletler, maçın en iyi görüş açılarını sunan doğu (Este) veya batı (Oeste) yan tribünlerinde koltuk içerir. Bu birinci sınıf görüş açılarına, stada sadece birkaç adım uzaklıktaki restoranlarda üst düzey yemek deneyimi eşlik eder. İşte mevcut seçeneklerden bazıları:

Silver / Matchday Premium: stat dışı lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), başlama vuruşundan 2 ila 2,5 saat önce kokteyl büfesi ve içecekler, maç başına 300 €'dan başlayan fiyatlarla

stat dışı lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), başlama vuruşundan 2 ila 2,5 saat önce kokteyl büfesi ve içecekler, Gold Hospitality: koltuğunuza yakın stat içi lounge, başlama vuruşundan 90 dakika önce başlayıp maçtan 30 dakika sonrasına kadar kokteyl büfesi ve içecekler, maç başına 990 €'dan başlayan fiyatlarla

koltuğunuza yakın stat içi lounge, başlama vuruşundan 90 dakika önce başlayıp maçtan 30 dakika sonrasına kadar kokteyl büfesi ve içecekler, Seat Unique Premium (Şampiyonlar Ligi): uzun kenar tribün koltukları, tam hospitality, içecek ve ikramlar, maç başına 775 €'dan başlayan fiyatlarla

Bernabeu'nun tarihi

Santiago Bernabeu, Madrid'de açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadıdır ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir.

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol mekânlarından biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmış, İtalya bu maçta Batı Almanya'yı 3-1 mağlup etmiştir.

Futbolun dışında Bernabeu, yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve son olarak rekor kıran Eras Tour sırasında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerel müzik efsanesine de ev sahipliği yaptı.