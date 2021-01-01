Real Madrid 2-0 Getafe: Zirve takibi sürüyor

Kadrosundaki sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Real Madrid sahasında oynadığı maçta Getafe engelini iki golle geçti.

La Liga'da yaşadığı puan kayıplarıyla lider Atletico Madrid'in gerisine düşen Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 2-0 yendi.

60'ta Karim Benzema ve 66'da Ferland Mendy'nin golleriyle üç puana uzanan Zinedine Zidane'ın takımının çok sayıda eksiğin de etkisiyle karşılaşmaya 3-4-3 dizilişyle çıkması dikkat çekti.

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Real Madrid, iki maçı eksik olmasına rağmen 51 puanla ilk sırada yer alan Atletico Madrid'i takibini sürdürdü.

Oynadığı son dört maçta bir puanda kalan Getafe ise 24 puanla 13'üncü sırada kaldı.