Portekizli Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, uzun süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Fransız orta saha yıldızı Aurelien Tchouameni için kademeli dönüş planını devreye soktu.

Tchouameni, bir hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı 11 dakika, ardından 3 gün önce Rayo Vallecano karşısında 21 dakika oynadı.

İspanyol "As" gazetesi ise Tchouameni'nin bugün salı günü Elche'ye karşı oynanacak maça ilk 11'de başlamayacağını, ancak beklentilere göre yarım saatten fazla süre alacağını belirtti.

Mourinho, Elche maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Şüphesiz daha fazla oyun süresi alacak. Sürekli gelişiyor, daha güçlü ve daha özgüvenli hale geliyor. Kesinlikle oynayacak, ancak kaç dakika oynayacağını belirtmeyeceğim."

Gazeteye göre teknik ekip, onun performansında gördükleri disiplin ve kontrol düzeyini büyük bir heyecanla bekliyor; özellikle ceza sahası kenarında savunmaya güçlü bir katkı sağladığı düşünülüyor ki bu, Real Madrid'in zayıf noktalarından biri.

Böylece Tchouameni, şu anda belirlenen tedavi planını yavaş ama emin adımlarla sürdürüyor. Bu, öncelikli olarak herhangi bir sakatlık nüksünü önlemeye odaklanan, oldukça hassas ve iyi düşünülmüş bir plan; tamamen iyileştiğinde ise sahaya tam formuyla dönecek.

"As", Tchouameni'nin spor salonunda ve fizyoterapi seanslarında uzun saatler geçirdiğini, bunun yanı sıra antrenman tesisindeki 3 numaralı sahada bireysel antrenman seansları yaptığını, üstelik bunu büyük bir dikkatle gerçekleştirdiğini aktardı: Aurelien haftalardır herhangi bir ağrı hissetmedi, yine de hâlâ endişeli ancak sakinliğini korumaya çalışıyor.

Tchouameni'nin oyun süresi sürekli gözlem altında tutuluyor ve kademeli olarak artıyor; özellikle karmaşık bir sakatlıktan iyileşiyor olması bunu gerektiriyor: 73 gün önce, Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'a karşı oynanan maçtan önce baldırında ağrı hissetti; birkaç hafta sonra yarı finalde İspanya'ya karşı oynama riskini göze aldı, ancak sonunda turnuvadan sakatlanarak ayrıldı, tatilini fizyoterapi seanslarıyla geçirdi ve İspanya Ligi'nin başlangıcını kaçırdı.

Gazete, Tchouameni'nin önümüzdeki pazar günü Wanda Metropolitano'da Atletico'ya karşı oynanacak Madrid derbisinde ilk 11'de başlama şansının yüksek olduğuna dikkat çekti.

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