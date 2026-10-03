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imago-sport-1083619017.jpgCordonPress
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Real'in yıldızını hüzünlü bir sürpriz bekliyor: Mourinho, Madrid krizini çözmek için 4 isim belirledi

Real Madrid
Premier Lig
J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
J. Bellingham
B. Silva
F. Valverde
İspanya
İngiltere
Portekiz
Türkiye
Fransa
Uruguay

Real Madrid'in orta sahasında deprem

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, takımın birkaç sezondur yaşadığı atak kurma sorununu çözmek için çalışıyor. Milli maç arasını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, orta sahadaki görev dağılımını yeniden düzenleyerek topun arkadan daha iyi çıkarılmasını ve rakip baskısına karşı koyulmasını sağlamayı hedefliyor.

İspanyol "Defensa Central" sitesinin aktardığına göre Mourinho, atak kurma sorumluluğunu üstlenecek 4 oyuncu belirledi. Bunlar Arda Güler, Bernardo Silva, Jude Bellingham ve Federico Valverde. Teknik yeteneklerine ve topa hâkimiyet becerilerine dayanarak bu görev için en uygun isimlerin onlar olduğunu düşünen Mourinho, Fransız Aurelien Tchouameni'ye güvenmek yerine bu tercihi yaptı.

Mourinho, Tchouameni'nin ön libero mevkisindeki önemine rağmen baskı altında topla oynamak için gereken özelliklere sahip olmadığını düşünüyor. Bu nedenle onu top kazanımı, rakip ataklarının önlenmesi ve boşlukların değerlendirilmesi noktasında görevlendirmeyi tercih ediyor; oyun kurma sorumluluğunu ise bu rolü oynamaya daha yetkin takım arkadaşlarına bırakıyor.

Portekizli teknik adamın planı, çift pivot bölgesinde Valverde'ye merkezi bir rol vermeye dayanıyor. Güler ve Bernardo Silva da atak kurmanın ilk aşamalarında ona destek olacak; geri bölgelere inerek çok sayıda pas seçeneği sunacak ve rakiplerin uyguladığı baskının etkisini azaltacaklar.

Buna karşılık Mourinho, Bellingham'a kademeli olarak daha ileri bir rol vermeyi hedefliyor. Böylece Bellingham, orta saha ile hücum arasında bir bağlantı noktası olacak; takım arkadaşlarına boşluk yaratacak ve savunma yığılmalarıyla karşılaşıldığında güvenilebilecek serbest bir oyuncu olarak topun daha hızlı taşınmasına ve kolektif hareketlerin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacak.

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Mourinho'nun teknik tasarımı, özellikle yoğun baskıya dayanan takımlar karşısında atak kurma sırasında Valverde'nin yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Zira sistemin başarılı olması, orta saha oyuncularının eş zamanlı hareket etmesini ve baskıyı aşmaya ve topu elde tutmaya yardımcı olacak pas açıları yaratılmasını gerektiriyor.

Tchouameni'nin oyun kurma sorumluluğundan çıkarılması, teknik direktörün hesaplarında öneminin azaldığı anlamına gelmiyor. Mourinho, onu özelliklerine uymayan rollerle görevlendirmek yerine güçlü yönlerine odaklanarak savunma kabiliyetlerinden yararlanmayı planlıyor. Bu yaklaşım, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile geçmiş teknik dönemlerinde kendisine verilen rollerden farklılık gösteriyor.

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