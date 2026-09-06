Savunma oyuncusu Dean Huijsen, Real Madrid'in ayak sürüdüğü karmaşık bir gecede dikkat çeken bir performans sergileyerek sınavı başarıyla geçti ve savunmadaki sağlamlığıyla gözleri üzerine çeken tek oyuncu oldu.

Kraliyet ekibi defalarca savunma duvarına, kaleci Vieles'e ve hücumdaki verimsizliğe toslarken, Malaga'dan gelen stoper arka bölgeyi büyük bir ustalıkla korudu; 4 numaralı formayla ortaya koyduğu performans, sezonun ilk yenilgisinin ardından iyimserliğe zemin hazırlayan az sayıdaki nedenlerden biri oldu.

İspanyol "Marca" gazetesi, Huijsen'in zihniyetinin bu sezonun başlangıcıyla birlikte belirgin bir değişim geçirdiğini, genç yaşına rağmen daha güçlü bir rekabetçilik ve bariz bir hırsla sahaya çıktığını doğruladı. Bu davranış, 4 numaralı formayı David Alaba'dan devralırken kendisine verdiği sözle ilişkilendirilebilir; bu numara onun için idolleri Sergio Ramos ve Fernando Hierro'nun numarasını temsil ediyor.

Oyuncu daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Kesin olarak bildiğim şey, ister antrenmanlarda ister maçlarda olsun, her gün sahip olduğum her şeyi vereceğim." Olumsuz ve hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen La Cartuja sahasında sözünü harfiyen yerine getirdi.

Genç savunmacının asıl görevi, forvet Juan "Cucho" Hernández'i markaja almaktı ve bu görevi göz kamaştırıcı bir başarıyla yerine getirdi; Kolombiyalı forveti sıkı bir markajla kıskaca alarak ceza sahası içinde topla buluşmasına engel oldu.

Betis ekibi golcü forvetini hatlar arasında aramaya çalıştı, ancak Real Madrid'in stoperi müdahalelerdeki kusursuz zamanlamasıyla pasları kesti ve boş alanlarda ona üstünlük kurdu. Ayrıca Endülüs ekibinin en parlak oyuncularından biri olan Antony ile gergin, sert bir mücadeleye ve tartışmaya girdi; hiç geri adım atmadan ve etkilenmeden.

Huijsen'in katkısı savunma görevlerinin ve rakiplere karşı mücadelenin sınırlarını aştı; kendisini Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in en iyisi yapan en dikkat çekici özelliklerden biri, topa sahip olduğunda gösterdiği cesaret ve atılganlık, topu alırkenki tam sükûneti ve onu iyi kullanmasıydı.

Savunmacı rakip ceza sahasına çıkarak beklenmedik bir kahraman rolüne bürünmeye çok yaklaştı. 11. dakikada bir kornerde öne çıkışının ardından yakın mesafeden tehlikeli bir topla kaleci Vieles'i kurtarış yapmaya zorladı, ardından bir kafa vuruşu üst direğe çarptı. İkinci yarıda ise ileri bölgelerde topu kapmayı başararak Kylian Mbappé'ye neredeyse gol pasına dönüşecek bir hamle hazırladı; gollere çevrilseydi maçın senaryosunu değiştirebilecek denemelerdi bunlar.

Konaté ile ortaklığın gelişimi

Maçta savunmacı Ibrahima Konaté, arkadaşının parlaklık düzeyine ulaşamasa da Huijsen'in yanında ikna edici bir performans sundu; Fransız oyuncu, topla ya da topsuz en az isabet gösterdiği seviyesinde görünmesine rağmen savunma görevlerini tamamladı.

Gelişme yolunda ilerleyen savunma ikilisi, hazırlık ve uyum bakımından farklılık gösterdi; genç İspanyol savunmacının belirgin bir istikrar ve gelişim sergilemesine karşın, Fransız savunmacının beyaz formayla en iyi seviyesine ulaşması için daha fazla maça ihtiyaç duyduğu görüldü.

Dean Huijsen'in adı, karmaşık gecelerde Real'in en büyük savunma kazancı olarak öne çıktı ve son sezonlarda takımın Aşil topuğu olarak sıkıntı çektiği arka hattına yeniden güven kazandırdı.

Savunmacı, idollerinin forma numarasına yakışan güçlü performanslar sunmayı sürdürüyor ve kendisini bir savunma lideri olarak konumlandırıyor. Bu parlaklıkla, teknik direktör Luis de la Fuente'nin kadrosundaki yerini yeniden kazanmak gibi kişisel bir hedefe ulaşmayı amaçlıyor; De la Fuente onu, İspanya Milli Takımı'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası kadrosundan çıkarmıştı. Böylece her maç, kendini ispatlama mesajı niteliği taşıyor.

La Cartuja sahasındaki ayak sürümenin acılığına rağmen, stoper etrafındaki koşullar ne olursa olsun direnmeye ve sağlam durmaya muktedir olduğunu kanıtladı.



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