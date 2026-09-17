Basın raporları, Barcelona'nın Sebta şehrine destek mesajı taşıyan formaların giyildiği girişime katılmama kararının, yalnızca logodan anlaşılabilecek siyasi nitelikle ilgili olmadığını, aynı zamanda Lamine Yamal'ın tutumunun da Katalan kulübünün kararını belirlemede etkili bir rol oynadığını ortaya koydu.

Fas merkezli Le360 sitesinin Fransızca sürümünde yayımlanan habere göre, Barcelona, dün akşam çarşamba günü İspanya Ligi'nde oynanan Racing Santander maçı öncesinde, genç forvetinin bu kampanyaya özel formayı giymek istemediğini öğrenmeden önce girişime katılma olasılığını hâlâ değerlendiriyordu.

Rapor, Barcelona yönetiminin bunun ardından, özellikle Yamal'ı gerek eleştiriler gerekse sosyal medyadaki ırkçı hakaretler yoluyla hedef tahtasına koymamak için, takımın tamamını girişime dahil etmeme kararı aldığını belirtti.

Real Madrid deneyimi gündemde

Aynı rapora göre bu karar, Real Madrid'in Elche maçında yaşananlarla bağlantılı. O maçta Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ve Vinícius Júnior, formalarını "Todos somos Caballas" logosunu takım arkadaşlarına kıyasla daha az görünür kılacak şekilde kaldırmayı tercih etmişti.

Üçlünün bu davranışı, Real Madrid'in her oyuncunun girişime katılıp katılmama konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olduğunu vurgulamasından önce bir tepki ve eleştiri dalgası yaratmıştı.

Ayrıca Fas Milli Takımı oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli de, Villarreal maçı öncesinde Real Betis'teki takım arkadaşlarıyla birlikte Sebta'ya destek formasını giymesinin ardından sert bir eleştiri kampanyasına maruz kaldı.

Bu gelişmeler, İspanya'da Faslı bir baba ve Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Fas Milli Takımı'nda oynamaya çok yakınken İspanya Milli Takımı'nı tercih eden ve Dünya Kupası ile Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanarak erken yaşta dünyanın en önemli yıldızlarından biri hâline gelen Lamine Yamal'ı çevreleyen özel bir hassasiyet ortamında yaşanıyor.