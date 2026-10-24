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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Real'in rekorunu kırmak ve Guardiola dönemini hatırlatmak: Barcelona El Clasico kapısından tarih yazabilecek mi?

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
İspanya

Barcelona, La Liga tarihinde kimsenin ulaşamadığı bir rakamın peşinde

Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacağı maçta İspanya Ligi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sayfa yazma fırsatıyla karşı karşıya. Katalan ekibi, sezon başından bu yana üst üste onuncu galibiyetini elde etmeyi ve ligin tarihinde hiçbir takımın ulaşamadığı bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Barcelona, bir La Liga sezonunda ilk dokuz maçını kazanan yalnızca ikinci takım olmuştu. Bu başarıyı daha önce 1968-1969 sezonunda Real Madrid gerçekleştirmişti.

Ancak "Opta" istatistiklerine göre, onuncu galibiyete ulaşmak Barcelona kadrosuna yeni bir tarihsel rekor kazandıracak; zira bugüne kadar hiçbir takım turnuva tarihi boyunca bu kusursuz başlangıcı yapmayı başaramadı.

Barcelona'nın hedefleri yalnızca rekoru kırmakla sınırlı değil; aynı zamanda kendi evinde ezeli rakibine karşı üstünlüğünü yeniden ele geçirmeyi de kapsıyor. Bu senaryo, takımın ligde kendi sahasında Real Madrid'e karşı son kez 3 maç üst üste galibiyet elde ettiği teknik direktör Pep Guardiola dönemini akıllara getiriyor.

Barcelona, La Liga'da kendi sahasında Real Madrid'e karşı oynadığı son iki maçı kazandı ve yalnızca bir galibiyetle, 21. yüzyılda sadece bir kez, Guardiola'nın takımı çalıştırdığı 2008 ile 2010 yılları arasında gerçekleşen bir başarıyı tekrarlamaya yakın hale geldi.

Ancak ev sahibinin görevi, son zamanlarda Barcelona'nın sahasına yaptığı ziyaretlerde gücünün büyük bir kısmını geri kazanan Real Madrid karşısında kolay olmayacak.

Zira Real Madrid, ligde Barcelona karşısında deplasmanda oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu, Camp Nou'ya yaptığı önceki 16 ziyaret boyunca kaydettiği galibiyet sayısıyla aynı; söz konusu ziyaretler üç galibiyet, altı beraberlik ve yedi mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

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