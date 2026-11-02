Real Madrid'in Racing karşısında kazandığı penaltıya ilişkin tartışmalar hâlâ sürüyor. La Liga'nın 11. haftasında oynanan ve Madrid ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona eren karşılaşmadaki penaltı gündemdeki yerini koruyor.

Maçın hakemi Munera Montero, Kylian Mbappé'nin Racing oyuncusu Iván Martín ile girdiği basit bir temas ve mücadelenin ardından yere düşmesiyle penaltı kararı verdi.

Sport gazetesi, analiz ikilisi Raúl Varela ve Matías Prats'ın Radio Marca'daki La Tribu programında penaltı hakkında söylediklerini yayımladı.

Varela, "Munera Montero, Mbappé'nin tiyatro misali düşüşünün ardından bir penaltı icat etti" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakem, El Sardinero Stadı'nın otoparkında imza dağıtmayı bitirdi. Bütün bunlar ilgi odağı olmak için yapılıyor."

Matías Prats ise İspanyol hakemliğine öfkeyle patlayarak, video teknolojisinin artık kirlendiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Ne büyük bir felaket! İspanyol hakemliği Avrupa'nın en kötüsü. Video teknolojisi artık açıkça kirlenmiş durumda. Hatalı bir penaltının verilmesinden daha açık ne olabilir ki?"

"Athletic Bilbao teknik direktörünün, hakemin takımı lehine hata yaptığını kabul ettiği tavrı çok hoşuma gitti" diye ekledi.

Devamında ise şunları söyledi: "Ama Mourinho, Mourinho'dur ve sonuna kadar da öyle kalacaktır. Hakemler kendi lehine herhangi bir karar verirse bunu kabul edeceğini söylemişti, ancak dün bunu yapmak için büyük bir fırsatı tepti."

Matías Prats, Mbappé lehine verilen penaltıyla ilgili olarak, "Bu penaltının verilmesi, hakemin son derece kötü olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.