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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-DEPORTIVO CORUNAAFP
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Real'in kabusu Atletico ile başlıyor: Alvarez, Mourinho'nun ayaklarının altındaki ateşi tutuşturuyor

Atletico Madrid - Deportivo de A Coruna
Atletico Madrid
Deportivo de A Coruna
La Liga
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
J. Alvarez
İspanya
Arjantin

Zirve artık yalnızca galibiyete tahammül ediyor

Atletico Madrid, cumartesi akşamı İspanya La Liga mücadelesinde Deportivo La Coruña'yı 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldıktan sonra ezeli rakibi Real Madrid'e bir baskı mesajı gönderdi. Bu sonuçla ikinci sıradaki konumunu güçlendiren ekip, yarın oynanacak merakla beklenen El Clasico öncesinde Real Madrid ile arasındaki farkı geçici olarak 4 puana çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Atletico'nun puanı 25'e yükseldi ve takım, 27 puanla zirvedeki Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Real Madrid ise 21 puana sahip.

Maçın tek golü, Arjantinli Julian Alvarez'den 48. dakikada geldi. Alvarez, Alejandro Grimaldo'dan uzak direkte aldığı isabetli pasla teknik direktör Diego Simeone'nin takımına üst sıralar yarışında önemli 3 puanı kazandırdı.

Alvarez, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında da gol atmasının ardından çıkışını sürdürdü ve sezonun önemli bir döneminde hücum hattındaki varlığını kanıtladı. Atletico ise ilk yarıda zorlanmasına rağmen ikinci yarının başında maçı sonuca bağlamayı başardı.

Atletico Madrid'in galibiyeti, El Clasico öncesinde Real Madrid'i ek bir baskı altına sokuyor. Zira Real Madrid, komşusuyla arasındaki farkın açılmasını önlemek için olumlu bir sonuç almak zorunda. Barcelona karşısında alınacak bir yenilgi ise takımın puan tablosundaki durumunu daha da zorlaştıracak ve zirve yarışında gerilemesine yol açabilir.

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Merakla beklenen bu mücadele, Real Madrid için ayrı bir önem taşıyor; çünkü takım, rakiplerine kendisinden uzaklaşma fırsatı vermekten kaçınmaya çalışıyor. Barcelona ise saha ve sonuç avantajını kullanarak zirvedeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyerek maça çıkıyor.

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