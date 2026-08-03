Real'in ikilisi ve Hilal'in hedefi: United, transfer dönemi kapanmadan 8 isim arasında kararsız

Manchester United, transfer piyasasında kritik haftalara hazırlanıyor. Teknik direktör Michael Carrick, yeni Premier Lig sezonunun başlaması ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüş öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, transfer penceresi 2 Eylül'de kapanacak.

talkSPORT sitesine göre kulüp, Brighton'ın orta saha oyuncusu Carlos Baleba'ya ilgisini sürdürüyor; ancak Brighton, 75 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep etmekte ısrarcı. United ayrıca Bournemouth oyuncusu Tyler Adams'ı da takip ediyor. Öte yandan, kulübünün 80 ila 100 milyon sterlin arasındaki mali talepleri nedeniyle Alex Scott ile anlaşmaktan vazgeçti.

Real Madrid ikilisi

Aurelien Tchouameni, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeye yaklaşmasına rağmen United'ın ilgi listesinin başında yer alıyor. Eduardo Camavinga ise aracılar vasıtasıyla bazı Premier Lig kulüplerine önerilmesinin ardından bir başka seçenek olmayı sürdürüyor; ancak sakatlık geçmişi ve yüksek bonservis değeri transferi zorlaştırabilir.

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United ayrıca Newcastle'ın kanat beki Lewis Hall'u takip etmeyi sürdürüyor. Oyuncunun transfere sıcak baktığı düşünülüyor ve 60 milyon sterlinlik bir teklif, kulübünün tutumunu sınayabilir.

Arsenal'in yeteneği ve El Hilal'in hedefi

United, orta sahada ve sol bekte oynayabilme özelliğinden faydalanarak Arsenal oyuncusu Myles Lewis-Skelly ile anlaşmayı da değerlendiriyor; ancak Londra ekibi oyuncusundan ayrılma konusunda tereddüt ediyor.

Hücum hattında ise Everton oyuncusu Senegalli Iliman Ndiaye, birden fazla mevkide oynayabilmesi sayesinde bir hücum seçeneği olarak öne çıkıyor. Ne var ki kulübünün 75 milyon sterlin talep etmesi ve Suudi Arabistan ekibi El Hilal'in ilgisi transferi zorlaştırabilir.

United ayrıca, geçen sezon 45 maçta 21 gol kaydederek parladıktan sonra Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı takip ediyor; ancak kulübü oyuncuyu elinde tutmak istiyor.

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