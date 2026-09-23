İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, La Liga'nın geçtiğimiz haftasına ait maçlara ilişkin kararlarını açıkladı; bunların başında ise Madrid derbisi geliyordu.

Söz konusu haftada Real Madrid ile Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi ve maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Maç sırasında Huijsen, Giuliano Simeone'ye penaltıya sebep olduktan sonra kırmızı kart gördü; ayrıca oyuncular ve teknik heyetler arasında çok sayıda gerginlik yaşandı.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho da hakem heyetini eleştirdi ve basın toplantısı sırasında bazı hakem pozisyonlarına ait görüntüler gösterdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre kurul, Huijsen'e bir maç ceza verdi; bu da onun 10 Ekim'de La Liga'da oynanacak Real Madrid - Villarreal maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Derbi sırasında Mourinho'nun yardımcısı Pedro Machado da kırmızı kart gördü ve kurul, onu da "iyi spor düzenine aykırı davranışı" nedeniyle bir maç men etmeye karar verdi.

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Bunun yanı sıra kurul, ikinci yarının başlamasını geciktirmesi ve bunun da hakemin raporunda belirttiği üzere oyunun başlamasının 5 dakika gecikmesine yol açması nedeniyle Real Madrid'i uyardı.

Müsabaka Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid kulübüne, takımlara getirilen ve her iki yarıda da maçların resmi başlama saatine eksiksiz uyulmasını öngören yükümlülük hatırlatılır; ayrıca kulüpten azami özeni göstermesi ve oynayacağı maçlarda buna tam olarak uymasını sağlayacak gerekli tedbirleri alması istenir."