Sıradan bir futbol transferinin sınırlarını aşan bir hamlede, İspanyol yıldız Rodri'nin Barcelona'ya katılması transfer piyasasında büyük bir sarsıntı yarattı; bu etki yalnızca sportif alanda kalmadı, kulübün imajını ve ezeli rakibi Real Madrid karşısındaki konumunu da vurdu.

Dünyanın en iyi ön libero oyuncusunu kadrosuna katmak için İspanya'nın iki devi arasında yaşanan doğrudan ve kızışmış mücadelenin ardından, sonunda teknik direktör Hansi Flick'in projesi ve La Masia oyuncularının hırsı galip geldi. Rodri, Madrid'in cazip tekliflerine rağmen Blaugrana forması giymeyi seçti.

İspanyol gazeteci Ramon Besa, "Cadena SER" radyosundaki "Què T'hi Jugues!" programı sırasında bu transferin derin etkisini analiz ederek şöyle konuştu: "Rodri, büyük bir kulüp için mükemmel bir katkı, çünkü diğer kulüplerin gözünde kulübün imajını iyileştiriyor ve niteliksel bir sıçramayı temsil ediyor."

Besa, en büyük etkinin transferin manevi ve rekabetçi boyutunda yattığını değerlendirerek şunları açıkladı: "Transfer piyasası açısından olağanüstü bir hamle, çünkü bir oyuncu olarak sunabileceklerinin yanı sıra, Real Madrid'den çekip aldığın ve onlara 'seni ona tercih ettik' dedirttiğin bir oyuncu."

Sportif düzeyde Besa, Rodri'nin etkisinin hırslı bir takım kurmada belirleyici olacağını görüyor ve şöyle diyor: "Bu takımın hırslı olabilmesi için net biçimde belirlenmiş mevkilere ihtiyacı var: İlk katılan kaleci oldu, şimdi ise belirleyici bir role sahip bir ön liberodan yoksunduk ve Rodri ortaya çıktı."

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Bu katılımla birlikte Barcelona, nihayet üzerine inşa edebileceği belkemiğine sahip oldu. Besa şunları ekliyor: "Herhangi bir takımın temeli bu temel etrafında kurulabilir; Barcelona şu anda iyi bir kaleciye, Cubarsi gibi harika bir stoperе ve Rodri gibi bir ön liberoya sahip; böylece takımın belkemiğine sahip oluyorsun."

Bu yeni belkemiğiyle Barcelona, Avrupa'daki hayal kırıklığını aşmak için hırslı hedefler koyabilir; Besa'nın inandığı şu ilkeden yola çıkarak: "La Liga'yı kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı kolaylaştırır."