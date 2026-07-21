Bayern Münih'in 24 yaşındaki Fransız yıldızı Michael Olise, Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünün ardından beklenmedik bir kişisel krizle karşı karşıya kaldı. Fas asıllı bir Alman kadın, oyuncudan 20 aylık bir kız çocuğu olduğunu ortaya çıkardı; çocuğun nafakası ve tam olarak tanınması konusunda hukuki bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Alman "Bild" gazetesi, Düsseldorf'ta yaşayan 34 yaşındaki Fatima Zonbrisher'in ifadesini ilk sayfasında yayımladı. Zonbrisher, oyuncu 4 yıl önce İngiliz kulübü Crystal Palace'ta oynarken kendisiyle duygusal bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin iki yıl sürdüğünü, ayrılmalarından iki hafta sonra hamile olduğunu öğrendiğini doğruladı.

Münih'te yapılan babalık testi, Olise'nin Aliya Nur adındaki kız çocuğunun babası olduğunu kanıtladı. Ancak Zonbrisher, oyuncuyu kızını görmeyi ve uygun nafakayı ödemeyi reddetmekle suçladı. Avukatlarının başlangıçta aylık yalnızca 836 euro teklif ettiğini, ardından bu tutarı 2 bin euroya çıkardıklarını, kendisinin ise iki yıldır fiilen hiçbir ödeme almadığını belirtti.

Zonbrisher, gazeteye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onun kendi çocuğuna karşı bu sertliğini görmek beni yaralıyor. Benimle doğrudan konuşmuyor, bunun yerine çocuğu görmemesini tavsiye eden avukatlarını gönderiyor. Hatta içlerinden biri, çocuğa ikinci el kıyafetler almamı önerdi."

Buna karşılık Olise'nin hukuk ekibi bu suçlamaları reddederek, oyuncunun en baştan yardım teklifinde bulunduğunu ve dostane bir anlaşmaya varmaya hâlâ açık olduğunu vurguladı. Ekip, Zonbrisher'in Fransız mahkemeleri önünde aylık 60 bin euro nafaka talep ettiğini ancak sonuç alamadığını, Olise'nin ise Almanya'da yasal olarak izin verilen üst sınırı aşan bir tutar ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.

Bu skandal, 2026 Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olan hücumcu orta saha oyuncusu için hassas bir dönemde geldi. Bu sırada oyuncunun ismi, kendisini arkadaşı Kylian Mbappé'nin yanına İspanya'nın başkentine katmak için transfer etmeye çalışan Real Madrid'in kulislerinde güçlü bir şekilde geçiyor. Bu da mahremiyetine düşkünlüğüyle bilinen oyuncu için bu açık ifşayı ağır bir darbe hâline getiriyor.