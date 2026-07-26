Paris Saint-Germain, 19 yaşındaki yetenekli oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki güveni giderek artan Real Madrid'in gölgesinde, Leipzig'in Fildişi Sahilli yıldızı Yan Diomande'yi transfer etme yarışından çekildi.

İspanyol kulübünün transferin tüm detaylarını tamamlamasının ardından Diomande, Real Madrid'e transferin eşiğine geldi. Bazı basın haberleri, transferin yarın pazartesi günü resmen açıklanacağını belirtti.

Diomande, geçtiğimiz günlerde, yeni sezonda hücumunu güçlendirmek için kendisini istenenlerin başına koyan Saint-Germain'e daha yakındı; ancak Real Madrid araya girerek transferi kendi lehine sonuçlandırdı.

Paris Saint-Germain, "Sky Sports" ağının yayımladığı resmi bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Paris Saint-Germain, bu akşam Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için gösterdiği ilgiyi ve sunduğu teklifleri resmen geri çekmiştir."

Açıklamada şunlar da eklendi: "Talep edilen transfer bedeli ve maaşlar tamamen orantısız ve çarpıtılmıştı; Paris Saint-Germain sağlıklı mali yönetim ve takım dengesi ilkelerinden ödün vermeyecektir."

"Foot Mercato" ağına göre Fransız kulübü, abartılı fiyatların ve bazı aracıların manevralarının peşinden sürüklenmeyeceğine dikkat çekerek, transfer piyasasındaki stratejisini sükûnet ve güvenle sürdüreceğini vurguladı.

Geçtiğimiz saatlerde birçok basın haberi, Real Madrid'in Diomande ile kişisel şartlar konusunda anlaştığını ve Leipzig ile transferi 115 ila 120 milyon euro arasında değişen bir bedelle sonuçlandırdığını ortaya koydu.