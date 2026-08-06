Barcelona, Manchester City yıldızı İspanyol Rodri'yi transfer etme yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu. Katalan ekibinin teknik direktörü Alman Hansi Flick, orta saha oyuncusuyla telefon görüşmesi yaparak kulübün sportif projesini anlattı ve onu Blaugrana'ya transfer olmaya öncelik vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

Sport gazetesine göre, son saatlerde gerçekleşen bu görüşme Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisinin ciddiyetini yansıtıyor ve özellikle Real Madrid'in transferi tamamlamak için kesin adımlar atma konusunda yavaş kalmasıyla birlikte müzakerelerin seyrini değiştirmeye katkıda bulundu.

Gazete, geçtiğimiz haftalarda tüm işaretler Real Madrid'in lehine dönerken, Rodri'nin artık Barcelona'ya transfer olma ihtimalini dışlamadığını ekledi. Böylece İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katma yarışı iki ezeli rakip arasında yeniden açık hale geldi.

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Barcelona aceleye kapılmadan hareket ediyor

Gazete, Barcelona yönetiminin Rodri'yi transfer piyasasında özel bir fırsat olarak gördüğünü, ancak oyuncunun potansiyeline ve Flick'in projesini güçlendirme kapasitesine tamamen ikna olmasına rağmen transferi tamamlamak için aşırı bir mali yükün altına girmeye niyeti olmadığını belirtti.

Gazete, sportif direktör Deco'nun oyuncunun yakın çevresiyle iletişimini sürdürdüğünü, ayrıca İngiliz kulübünün tutumunu öğrenmek için Manchester City yetkililerinden biriyle ilk temaslarda bulunduğunu, son günlerde ise hareketliliğin belirgin şekilde arttığını aktardı.

Barcelona'nın yıldızları Rodri'yi ikna etmeye çalışıyor

Barcelona'nın girişimleri teknik heyetle sınırlı kalmadı. Gazetenin aktardığına göre, başta Lamine Yamal olmak üzere takımın bir dizi oyuncusu, gerek Dünya Kupası sırasında gerekse sonrasında İspanya Milli Takımı kamplarında Rodri ile konuştu; ona Barcelona soyunma odasındaki atmosferi anlattı ve onu Camp Nou'da bu deneyimi yaşamaya ikna etmek amacıyla Hansi Flick'in yönettiği projeyi övdü.

Yönü oyuncu belirleyecek

Artan ilgiye rağmen Barcelona yönetimi, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmenin hâlâ birinci öncelik olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, dünyanın en iyi ön libero oyuncularından biri kabul edilen ve Ballon d'Or sahibi olan, Manchester City ile sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalan Rodri gibi bir oyuncuyu transfer etme fırsatını kaçırmak istemiyor.

Gazete, Katalan kulübünün mali müzakere aşamasına geçmeden önce oyuncudan nihai bir kararı beklediğini belirtti ve Barcelona yetkililerinin, Rodri'nin tüm seçenekleri değerlendirmek için şu anda Real Madrid ile görüşmelerini dondurma kararına saygı duyduklarını, ancak bu dosyanın uzun süre açık kalmayacağının da farkında olduklarını aktardı.

Gazete raporunu, Rodri transferinin Real Madrid'e doğru gider gibi göründüğü bir sırada Barcelona'nın yarışa dahil olmasının rekabetin dengelerini değiştirdiğini ve İspanyol milli oyuncunun rotasını tüm ihtimallere açık hale getirdiğini vurgulayarak tamamladı.