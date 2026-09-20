Real Madrid, pazar akşamı İspanya Ligi'nin yedinci haftasında Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından İspanyol basınında sert eleştirilere maruz kaldı. Bir dizi analiste göre bu maç, José Mourinho yönetimindeki takımın yaşadığı teknik ve taktiksel sorunları gözler önüne serdi.

Mourinho maçın ardından oyuncularından dolayı hayal kırıklığı yaşamadığını, ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak eleştirilerini hakem kararlarına yöneltmeyi tercih etmiş olsa da, İspanyol analistler Barcelona'nın 6 puan gerisine düşerek dördüncü sıraya gerileyen Real Madrid'in performansına odaklandı.

"El Chiringuito" programında Fran Garrido takıma sert eleştiriler yönelterek Real Madrid'in net fikirlerden ve özgüvenden yoksun bir görüntü çizdiğini savundu. Ayrıca takımın elinde ekstra bir değişiklik hakkı bulunmasına rağmen Carlos Espí'nin oyuna neden dahil edilmediğini sorguladıktan sonra, takımın ikinci golü yeme biçimini şiddetle eleştirdi.

Garrido şunları söyledi: "Real Madrid'de yeri olmayan oyuncular var." İkinci golden bahsederken ise şunları ekledi: "Hepsi kötü durumda. Bu takım savunmasal bir felaket." Barcelona ile aradaki farkın sezonun bu kadar erken bir döneminde 6 puana ulaşmasının da Real Madrid açısından endişe verici bir tablo olduğunu değerlendirdi.

Eleştiriler derbi yenilgisinin ötesine geçiyor

"Cadena SER" radyosunda ise Álvaro Benito, Real Madrid'in sorunlarının tek bir maçtan kaynaklanmadığını, uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Yaklaşık iki yıldan uzun süredir sahada aynı sorunlara tanık oluyorsak, sorun çok daha derinlerde. Tam olarak aynı sorunları görüyoruz; farklı oyuncular, ama senaryo aynı."

Tomás Roncero ise Real Madrid'in derbi maçlarındaki çilesinin sürdüğünden söz ederek, kendi bakış açısına göre takımın karşılaşmalar zorlaştığında beklenen tepkiyi gösteremediğini değerlendirdi ve şunları söyledi: "Mourinho bizim için son can simidiydi; eğer bu simit de bizi hayal kırıklığına uğrattıysa, bu zaten iki yıldır devam ediyor demektir."

Eleştiriler kadro tercihlerine ve bazı yıldızların performansına da uzandı; özellikle Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından Vinicius Junior'ın 54. dakikada oyundan çıkarılmasından sonra.

Roncero, Yan Diomande'ye ilk 11'de şans verilmesini ve Vinicius'un yedek kulübesinde tutulmasını isteyerek takımdan yıldızlığa dayanma fikrinden vazgeçmesini talep etti ve şöyle konuştu: "Egomuzdan vazgeçmemizi istiyorum. Yıldız Bellingham'dır."

Javi Herráez de "SER" radyosunda Kylian Mbappé'nin performansını eleştirerek, oyuncunun derbideki görüntüsüne şaşırdığını dile getirdi ve şunları söyledi: "Mbappé'nin performansını anlayamıyorum. En azından koşması gerekirdi."

Böylece Real Madrid'in yenilgisinin yankıları derbinin sonucuyla sınırlı kalmadı; aksine, Barcelona ile aradaki farkın yedi hafta sonunda 6 puana ulaştığı bir dönemde İspanyol basınında takımın performansı, Mourinho'nun tercihleri ve bazı yıldızlarının seviyesi etrafında daha geniş bir tartışma başlattı.