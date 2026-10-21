Real Betisli orta saha oyuncusu Facundo Bernal, Barcelona forveti Lamine Yamal ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından dört maç men cezası aldı. Uruguaylı oyuncu, hafta sonu alınan olaylı 5-2'lik yenilgi sırasında genç futbolcuya kafa attığı için kırmızı kart görmüştü.

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Dört maçlık men cezası kesinleşti

Bernal'a çarşamba günü İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) disiplin kurulu tarafından dört maç men cezası verildi. Ceza, hafta sonu oyundan atılmasının ardından geldi. Bernal, Barcelona karşısında alınan 5-2'lik yenilgide, Betis'in farkı 3-2'ye indirmesinden kısa süre sonra, 54. dakikada kırmızı kart gördü.

Oyundan atılması, büyük önem taşıyan maçın gidişatını tamamen yeniden rakibin lehine çevirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şimdi uzun bir süre forma giyemeyecek. Davranışları, İspanya futbolunun yönetim organından ağır bir disiplin cezası almasına yol açtı.

Lamine Yamal ile yaşanan gerginlik

RFEF'nin çarşamba günü yayımladığı disiplin raporunda ağır cezanın gerekçeleri ayrıntılı biçimde açıklandı. Resmî rapora göre Bernal, Yamal'ı boynundan tuttu ve ardından ona iki kez kafa attı. Uruguay millî takımı oyuncusunun, top oyunda değilken Yamal'a saldırdığına hükmedildi.

Federasyonun disiplin talimatı, bu tür şiddet içeren davranışlar için dört ila 12 maç men cezası öngörüyor. Bernal'a ise söz konusu ihlal için talimatın izin verdiği en düşük ceza verildi. Kırmızı kartla sonuçlanan olaydan önce Betisli orta saha oyuncusunu iten Yamal da yaşanan gerginlik sırasında sarı kart gördü.

Getty Images

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Başka disiplin cezaları da verildi

Kırmızı kartın ardından maç Betis için tamamen kontrolden çıktı. Sayısal üstünlüğünü değerlendiren Barcelona, karşılık görmeden üç gol attı. Üçüncü golde Yamal, Gabriel Jesus'a asist yaptı.

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Maçın sonuçları saha dışına da yansıdı. Betis sportif direktörü Manu Fajardo da sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle iki maç men ve para cezası aldı.

Önemli maçları kaçıracak

Bernal, Betis'in La Liga'daki kritik maçlarında forma giyemeyecek. Celta Vigo, Malaga ve Elche karşılaşmalarının yanı sıra 22 Kasım'da Sevilla ile oynanacak zorlu derbiyi de kaçıracak.

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Bu men cezası, sezonun kritik bir döneminde kadronun orta saha alternatiflerine önemli bir darbe vurdu. Betis, La Liga puan tablosunda 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor.