Manuel Pellegrini, La Liga’yı yerin dibine soktu

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, La Liga’da oynanan futbolu ağır sözlerle eleştirdi.

Geçen sezon La Liga’yı altıncı sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Real Betis, yeni sezona istediği gibi giremedi.

İlk hafta Mallorca deplasmanından 1-1’lik sonuçla dönen Real Betis, evinde Cadiz’i konuk ettiği maçtan da aynı skorla ayrıldı.

Sakinliğiyle tanınan Şilili teknik adam, bu kez basın mensuplarının karşısına alışılmışın aksine öfkeli bir tavırla geçti.

Ne söyledi?

Cadiz maçının ardından konuşan Manuel Pellegrini, İspanyol futbolundaki kalite düşüklüğüne dikkat çekti ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

“La Liga Avrupa’nın en yavaş ligi. Topun oyunda kaldığı süre çok az. İnsanlar bir gösteri izlemek istiyor ve biz onlara bunu veremiyoruz.”

“En fazla süreye oynanan, oyuncuların kendini en fazla yere attığı lig. Bu utanç verici. Ligi bu utançtan kurtarmak için oyuncular ve hakemler birlikte hareket etmeli.”

“Ortaya koyduğumuz gösterinin değerini korumak zorundayız. İnsanlar bizi izlemek için para ödüyor.”

"Son 15 dakika futbol oynanmadı"

Cadiz’in savunma ağırlıklı oyununa vurgu yapan Pellegrini, rakibi son bölümde zamana oynadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

“Cadiz sadece savunmaya odaklanan bir takım. Öne geçtiklerinde zorluk seviyesi daha da artıyor. İkinci yarıda galibiyet golünü aradık, ama istediğimiz boşlukları bulamadık. Cadiz sadece savunma yaptı. Maçın son 15 dakikasında futbol oynanmadı.”

Betis'te ikinci sezonu

İspanyol ekibinin başına Temmuz 2020'de geçen Pellegrini, geçmişte önemli takımlarda görev yaptı. Real Madrid, Villarreal, West Ham gibi takımları daçalıştıran 67 yaşındaki teknik adam, 2013/14 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Manchester City'nin başındaydı.

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