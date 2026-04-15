Real Betis - Real Madrid maçına bilet nasıl alınır: La Liga fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Real Betis, 24 Nisan Cuma günü Seville’deki Estadio de La Cartuja’da Real Madrid’i ağırlayacak. Los Blancos’un lig liderini yakalamak için mücadele edeceği bu karşılaşma, son derece önemli bir mücadele vaat ediyor.

Real Betis şu anda La Liga'da 5. sırada yer alırken, Real Madrid ise Barcelona'nın hemen arkasında 2. sırada bulunuyor ve Endülüs'te yaşanacak herhangi bir aksilikte şampiyonluk savunmalarının fiilen sona erebileceğinin bilincinde.

GOAL, Real Betis - Real Madrid maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sunuyor.

Real Betis - Real Madrid La Liga maçı ne zaman başlıyor?

La Liga - La Liga Estadio de La Cartuja

Real Betis - Real Madrid La Liga maç biletleri nasıl satın alınır?

İki büyük takımdan birinin yer aldığı A Kategorisi maçı olduğu için biletlere talep son derece yüksektir. Genel satış için ayrılan resmi bilet sayısı neredeyse hiç yoktur.

Resmi Kanallar : Real Betis ve Real Madrid’in resmi bilet satış siteleri (Sınırlı bilet sayısı/Tükendi).

: Real Betis ve Real Madrid’in resmi bilet satış siteleri (Sınırlı bilet sayısı/Tükendi). İkincil Piyasalar : StubHub gibi platformlar şu anda taraftarlar için alternatif bir seçenek oluşturmaktadır.

: StubHub gibi platformlar şu anda taraftarlar için alternatif bir seçenek oluşturmaktadır. Premium Koltuklar: Orta uzun kenar biletleri ve VIP konuk ağırlama paketleri, lounge erişim seviyesine ve sahaya yakınlığa bağlı olarak 500 € ile 1.200 € arasında değişmektedir.

Real Betis - Real Madrid maçından ne beklemeli?

Real Madrid, zorlu bir Nisan programı geçiriyor ve Bayern Münih ile oynadığı yüksek tempolu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçından sadece birkaç gün sonra Sevilla'ya varacak.

Carlo Ancelotti'nin takımı muazzam bir performans sergilese de, 10 Nisan'da Girona ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maç da dahil olmak üzere son dönemdeki lig sonuçları, onlara hata yapma lüksü bırakmıyor.

Takım, 4 Ocak'ta Bernabéu'da Betis'i 5-1 mağlup ettiği sezonun ilk maçındaki üstünlüğünü tekrarlamak isteyecektir.

Ancak Real Betis, kendi sahasında hiç de kolay lokma değil ve şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi için kıyasıya bir yarışın içinde.

Manuel Pellegrini'nin takımı son zamanlarda dirençli bir görüntü sergilese de, 4 Nisan'da Espanyol ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından golcü kimliğini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Real Betis - Real Madrid LaLiga maç biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösteriyor.

Bu maç için yüksek bir fiyat ödemeniz gerekecektir. Yeniden satış sitelerindeki fiyatlar şu anda üst kat koltuklar için yaklaşık 150 €'dan başlıyor.

Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle en yüksek fiyata sahiptir.

Kulüplere göre 2025-26 La Liga bilet fiyatları

Kulüp Stadyum ve Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Alaves Mendizorrotza 13 € - 59 € Athletic Bilbao San Mames 30 € - 110 € Atletico Madrid Metropolitano 30 € - 150 € Barcelona Camp Nou 46 € - 149 € Celta Vigo Balaidos 20 € - 80 € Elche Martinez Valero 25 € - 90 € Espanyol RCDE Stadyumu 30 € - 100 € Getafe Coliseum 40 € - 95 € Girona Montilivi 35 € - 64 € Levante Ciutat de Valencia 30 € - 90 € Mallorca Mallorca Son Moix 40 € - 95 € Osasuna El Sadar 40 € - 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € - 90 € Real Betis La Cartuja 20 € - 90 € Real Madrid Santiago Bernabeu 20 € - 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € - 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € - 60 € Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € - 165 € Valensiya Mestalla 30 € - 100 € Villarreal La Ceramica 20 € - 50 €

Daha fazla bilgi