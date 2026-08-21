Real Betis, 4 Eylül 2026 Cuma günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da sezon öncesindeki rekabetçi hazırlık maçlarının ardından lig tablosunda erken ivme yakalamak amacıyla bu maça çıkıyor. Tarihsel olarak bu iki İspanyol kulübü arasındaki karşılaşmalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu ve bu da yaklaşan karşılaşmayı iç sezonun erken dönemindeki önemli öne çıkan maçlardan biri haline getiriyor.

Biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, Real Betis - Real Madrid maçının biletlerini güvence altına almak için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Real Betis - Real Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - Real Madrid maçı Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak. Başlama saati aşağıda listelendiği şekilde planlandı.

La Liga - Hafta 4 4 Eyl 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis - Real Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

Real Betis - Real Madrid maçına bilet almak için resmî ve ikincil kanallarda şu adımları izleyin:

1. Birincil satışlar (kulübün resmî internet sitesi)

Ev sahibi takım taraftarları: Real Betis Resmî Bilet Satış Portalı'nı ziyaret edin. Genel satışlar genellikle üye ön satışları tamamlandıktan sonra maç gününden 1-2 hafta önce açılır.

Deplasman taraftarları: Real Madrid'i destekliyorsanız, deplasman biletleri yalnızca kayıtlı üyeler/Madridistas için Real Madrid'in resmî kanalları üzerinden tahsis edilir.

2. Resmî yetkili ortaklar

Garantili koltuklar veya otel + bilet paketleri için P1 Travel (Betis'in resmî ortağı) gibi yetkili satıcılara ya da Real Betis bilet satış portalındaki resmî VIP/Ağırlama seçeneklerine göz atın.

3. İkincil pazar yerleri

Resmî genel satış biletleri hızla tükenirse, alternatif biletler StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Yeniden satış fiyatlarının yüksek talep nedeniyle çoğu zaman liste fiyatının üzerine çıktığını unutmayın.

Real Betis - Real Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

Real Betis - Real Madrid maçı için bilet fiyatları satın alma yöntemine, oturma kategorisine ve seviyeye (üst tribün ile saha kenarı) göre değişir.

Standart birincil biletler Real Betis Bilet Satış Portalı üzerinden doğrudan satılan resmî genel satış biletleri, liste fiyatlı koltuklar için genellikle €60 ile €160+ arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri Kulübün portalındaki resmî VIP ve ağırlama seçenekleri bilet başına yaklaşık €200 ile €350+ seviyesinden başlar ve premium görüş açıları ile maç günü ayrıcalıkları sunar.

Yetkili seyahat paketleri P1 Travel gibi resmî seyahat ortaklarının paketleri, garantili stadyum girişi ile konaklamayı birleştirir ve genellikle kişi başı €189 ile €214+ arasında seyreder.

İkincil yeniden satış pazar yerleriStubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarında fiyatlar genellikle €125 ile €200+ ($128 - $200+) arasında değişir; yüksek talep, yeniden satış fiyatlarını standart liste değerinin üzerine taşır.

Real Betis - Real Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Real Madrid form durumu

Real Betis bu maça son beş maçında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik sezon öncesi performansla geliyor. Son karşılaşmasını Inter'e 1-0 kaybetti, ancak öncesinde Arsenal'ı 3-1 mağlup etmiş ve Lyon'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçmişti. Betis, Bournemouth ile 2-2 berabere kalırken Almeria'yı 1-0'la geçti ve bu beş maçta dokuz gol atıp dört gol yedi.

Real Madrid ise son beş sezon öncesi maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Schalke 04'ü 3-0 yendi, programın daha önceki bölümünde de Leganes'i 4-1 mağlup etti. Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı maç, puan kaybettiği tek karşılaşma oldu. Madrid bu beş maçta 11 gol atıp altı gol yedi ve sezon öncesi boyunca istikrarlı bir hücum performansı sergiledi.

Real Betis - Real Madrid: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1-1 sona erdi; Betis, Nisan 2026'da LaLiga'da Madrid'i ağırladı. Ondan önce Madrid, Ocak 2026'da sahasında Betis'i 5-1 yenerek net bir galibiyet aldı. Son beş LaLiga buluşmasında daha güçlü sicile sahip taraf Madrid oldu: Betis'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlik. Bu golsüz beraberlik ise Mayıs 2024'te Bernabeu'da yaşandı.

Real Betis - Real Madrid puan durumu

Her iki kulüp de yeni LaLiga sezonuna henüz netleşmiş bir konum olmadan başlıyor; ilk puan durumu tablosunda Real Betis 14., Real Madrid ise 15. sırada yer alıyor.



