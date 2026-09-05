Real Betis'in savunmacısı Marc Bartra, Endülüs ekibinin dün akşam İspanya Ligi'nde Kraliyet Kulübü'nü tek golle mağlup etmesinin ardından Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun açıklamalarına yanıt verdi. Bartra, Portekizli teknik adamın kimi zaman açıklamaları aracılığıyla bazı konulardan dikkati dağıtmaya çalıştığını vurguladı.

Mourinho, maçtan sonra Betis'in savunma anlayışını eleştirmiş ve yeşil-beyazlı ekibin galibiyeti elde etmeyi başarmadan önce beraberlik için oynadığını ifade etmişti.

Bu açıklamalar sorulduğunda Bartra, ünlü İspanyol programı "El Chiringuito"ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onunla ilgili belgeseli izledim ve bazen başka konulardan bahsederek dikkati dağıtmayı sevdiğini düşünüyorum."

Betis'in savunmacısı, Tribuna sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Kendisi harika bir teknik direktör, ama ben Betis hakkında ve galibiyetimiz hakkında konuşmayı tercih ediyorum."

Eski Barcelona oyuncusu, Real Madrid'in maç boyunca sergilediği güçlü performansı kabul etti; ancak aynı zamanda takımının galibiyeti elde edip üç puanı toplamasının ardından övgüyü hak ettiğini de vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Real Madrid harika bir maç ortaya koydu, ama Betis de öyle yaptı. Karakterimizi gösterdik ve galibiyeti elde etmeyi başardık."

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İspanyol savunmacı, takımının maçlar boyunca aynı sertlik ve konsantrasyon düzeyini korumasının önemine, özellikle de topsuz alanda savunma yapmak zorunda kaldığı dönemlerde, dikkat çekti.

Real Betis, Real Madrid karşısındaki galibiyetini tek golle elde etti. Maçta Kylian Mbappé son dakikalarda bir penaltıyı kaçırdı; kaleci Álvaro Valles ise gösterdiği performansla Endülüs ekibinin öndeliğini bitiş düdüğüne kadar korudu.

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