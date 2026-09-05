Real Betis, La Cartuja Stadyumu'ndaki karşılaşmanın son dakikalara kadar süren heyecanlı olaylara sahne olmasının ardından Real Madrid'i mağlup etmesini sosyal medya hesapları üzerinden özel bir şekilde kutladı.

Dün gece cuma günü 1-0 sona eren maç, aralarında Kylian Mbappé'nin kaçırdığı penaltının ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir golün de bulunduğu birçok kritik anı içerdi. Ardından Endülüs ekibi üç puanı hanesine yazdırmanın sevincini yaşadı.

Betis, maçın ardından sosyal medya platformlarında oldukça aktifti; ancak mesajlarından biri, Endülüs ekibinin performansına ilişkin açıklamalarının ardından doğrudan Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho'ya yönelikti.

Mourinho maçtan sonra şöyle konuştu: "Beraberlik için oynayıp sonra piyangoyu kazanan Betis'i tebrik ediyorum."

Betis'in resmi hesabı da Portekizli teknik direktöre alaycı bir yanıt vermekte gecikmedi ve şu mesajı paylaştı: "Piyangoyu çoktan kazanmıştık. Bizi zafere taşıdıkları için taraftarımıza teşekkür ederiz."

Betis ayrıca kalecisi Álvaro Valles'in 92. dakikada Mbappé'nin penaltısını çıkardığı kritik kurtarışı da kutladı ve hesabından, maçın son anlarının zorluğuna gönderme yaparak şu alaycı ifadeyi paylaştı: "La Cartuja'da 90 dakika çok uzun..."

Bu ifadeyi, Real Madrid efsanesi "Juanito", takımının 1986 yılında UEFA Kupası'nın ilk maçında İtalya'da Inter Milan'a 3-1 yenilmesinin ardından kullanmıştı. O dönemde "Santiago Bernabéu'da 90 dakika çok uzun" demişti.

Kulüp, güçlü bir maç çıkaran Brezilyalı Antony'nin performansını övmeyi de unutmadı; Betis hesabı, oyuncunun karşılaşma boyunca sergilediği dikkat çekici performansa gönderme yaparak "keçi" emojisi eşliğinde bir görsel paylaştı.

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