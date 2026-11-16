Chelsea, yaz transfer dönemindeki ilk transfer girişimi geri çevrilmesine rağmen 19 yaşındaki Real Betis sağ kanat oyuncusu Jose Antonio Morante'yi takip etmeyi sürdürüyor. İspanyol kulübü, bu girişimin ardından genç oyuncuyla Haziran 2030'a kadar geçerli, 25 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme imzaladı.

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Chelsea, şampiyon İspanyol genci takip ediyor

İspanyol yayın kuruluşu ABC'ye göre Chelsea yöneticileri, Morante'nin bu yıl Sevilla'da A takıma yükselmesinin ardından gelişimini yakından izliyor. Batı Londra kulübünün yetkilileri, oyuncunun İspanya'nın UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası zaferindeki dikkat çekici performanslarının ardından yaz transfer döneminde ilk teması kurdu. Bu ilk girişim reddedilmiş olsa da Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerini hedeflemeyi sürdüren Premier Lig ekibi yeniden harekete geçebilir.

Çok yönlü kanat oyuncusunun önceliği Endülüs kulübünde kendini göstermek

İspanya'nın altyapı millî takımlarında uzun süredir geleceğin yıldızlarından biri olarak görülen 19 yaşındaki hücum oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapsa da sol kanatta da aynı rahatlıkla oynayabiliyor. Millî takım düzeyindeki hızlı yükselişinin ardından La Liga'da A takımla ilk maçına çıktı ve İspanya'nın en üst ligindeki ilk golünü attı.

Artan ünü İngiltere'den ilgi çekse de habere göre genç oyuncu, çocukluğundan beri bağlı olduğu Endülüs kulübünde başarılı olmaya odaklanmış durumda. Betis, sözleşmesini 2030'a kadar uzatarak potansiyeline güvendiğini gösterdi. Ancak 25 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli, gelecekteki bir transfere kapıyı açık bırakıyor.

Boğa güreşçiliği geçmişi dikkat çekiyor

Genç forvet sahada savunmacılardan sıyrılarak geçimini sağlarken 47 yaşındaki ünlü matador Jose Antonio Morante de la Puebla'nın oğlu. “Boğa güreşçilerinin kralı” olarak anılan babası, emeklilikten dönüşünden iki hafta sonra Sevilla'daki Maestranza arenasında Clandestino adlı yaklaşık 508 kilogramlık bir boğanın saldırısıyla rektumunda 10,16 santimetrelik yara, sfinkter hasarı ve rektum delinmesi yaşadı. Bu nedenle nisan ayında iki saatlik bir ameliyat geçirdi.

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Yaşadıklarını anlatan babası şunları söyledi: “Oldukça zor bir gece geçirdim. Beni en çok acıtan buydu. Çok şiddetli ağrım vardı ve kanadığımı düşündüğüm için çok korkuyordum. Yaralanmanın bağırsaklarıma ulaşmış olabileceğinden korktum. Revire gidip kanamanın az olduğunu görünce rahatladım ama gerçekten çok acıdı.”

Yedekten girdiği maçlarda ilk golünü attı

Ailesinin şöhretinden bağımsız olarak genç kanat oyuncusu, bu sezon La Liga'da etkili olmaya odaklandı ve şu ana kadar yedekten oyuna girdiği iki maçta bir gol attı. Ekim ayında Osasuna karşısında alınan 5-2'lik galibiyette takımının beşinci golünü atmak için sahada yalnızca dört dakikaya ihtiyaç duydu. Kasım ayı başlarında Elche karşısında alınan 2-0'lık galibiyette ise 12 dakika oynadı. Chelsea gözlemcileri, Sevilla'daki gelişimini izlemeyi sürdürecek.