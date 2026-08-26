Real Betis, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasındaki en son lig karşılaşmasında, Mart 2026'da Getafe Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Her iki ekip de yurt içi sezonda erken dönemde ivme kazanmak isterken kritik puanları hanesine yazdırmayı hedefleyecek.

Bırakın GOAL Real Betis - Getafe maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar olduklarını size anlatsın.

Real Betis - Getafe LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - Getafe maçı, Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis - Getafe LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül'deki Real Betis - Getafe LaLiga maçı için biletleri çeşitli birincil ve ikincil bilet seçenekleri üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp internet sitesi: Biletleri liste fiyatı üzerinden doğrudan satın almanın en güvenli yolu, Real Betis'in resmi bilet portalını (realbetisbalompie.es) kullanmaktır. İç saha maçlarının biletleri genellikle genel satışa başlama vuruşundan 1 ila 2 hafta önce çıkar.

Resmi gişe (Taquillas): Maç gününe kadar veya maç gününde, Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja'daki stat gişesinden elde kalan ya da yeniden satışa açılan koltukları doğrudan satın alabilirsiniz.

Yetkili seyahat ve hospitality ortakları: P1 Travel gibi resmi spor seyahat acenteleri, garantili maç günü e-biletleri ve VIP/hospitality paketleri sunar.

İkincil bilet pazar yerleri: Resmi kulüp biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlarda bireysel kombine sahipleri ve satıcılardan yeniden satış biletleri listelenir.

Real Betis - Getafe LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül'deki Real Betis - Getafe LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi liste fiyatlı biletler (doğrudan/kulüp): Normal bir LaLiga kategori maçında standart biletler, genellikle kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar için 30 € ila 35 € civarından başlar ve alt kattaki merkezi tribün koltuklarında 60 € ila 90 €+ seviyesine kadar çıkar.

Yeniden satış ve ikincil platformlar: StubHub gibi platformlardaki standart ikincil biletler, temel giriş için yaklaşık 20 € ila 35 € seviyesinden başlar. İkincil piyasadaki ortalama koltuklar 60 € ila 150 € civarındadır ve premium ya da talebin yüksek olduğu seçenekler 200 €+ seviyesine ulaşır.

VIP ve hospitality: Resmi maç günü hospitality ve premium paketleri genellikle kişi başı 120 € ila 250 €+ seviyesinden başlar.

Real Betis - Getafe LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Getafe form durumu

Real Betis, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; ayrıca sezon öncesinden bir sonuç daha bulunuyor. Takımın son maçı, 25 Ağustos'ta Valencia deplasmanında aldığı 1-0'lık LaLiga galibiyetiydi. Bundan dört gün önce ise iç sahada Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etmişti. Rekabetçi sezon başlamadan önce Betis, hazırlık maçında Inter'e 1-0 yenildi ve AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Sezon öncesi döneminde ayrıca Arsenal karşısında 3-1'lik bir galibiyet de elde etti. Bu beş maçta toplam beş gol attı ve beş gol yedi.

Getafe son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın en son sonucu, 23 Ağustos'ta Racing Santander karşısında aldığı 1-0'lık LaLiga galibiyetiydi. Ayrıca 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Partizan Beograd'ı 3-1 mağlup etti. 15 Ağustos'ta Deportivo Alaves'e 3-0 kaybetmesi, bu serinin en kötü sonucu oldu. Getafe bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi; Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçı da bu seriye dahil.

Real Betis - Getafe: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı. Getafe'nin sahasında oynanan maçta ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ondan önce Betis, Aralık 2025'te sahasında 4-0 galip geldi. LaLiga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında, Real Betis'in üç galibiyetine karşılık Getafe'nin bir galibiyeti bulunuyor. Bir maç ise Şubat 2024'te Estadio Benito Villamarín'da 1-1 berabere sona erdi.

Real Betis - Getafe puan durumu

Mevcut LaLiga puan tablosunda Real Betis ikinci sırada yer alırken Getafe sekizinci basamakta bulunuyor.