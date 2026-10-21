Real Betis - Feyenoord maçını izleyenler, Estadio La Cartuja'daki koşullar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hem gazeteciler hem de taraftarlar, sosyal medyada çimlerin durumunu eleştirdi.

Sahanın bazı bölgelerinde neredeyse hiç çim kalmadığı yukarıdan bile görülüyor. Sahaya daha yakın kamera açısından ise çimlerin kötü durumu çok daha belirgin.

De Telegraaf gazetecisi Jeroen Kapteijns, çim parçalarının etrafa savrulduğunu görüyor. X'te, "Real Betis-Feyenoord maçındaki saha inanılmaz derecede kötü" diye yazdı.

"Şampiyonlar Ligi maçına yakışmayan bir zemin" diye devam etti. "Çim parçaları etrafa uçuşuyor ve sahanın her yerinde çıplak alanlar var. Günümüzde bunu neredeyse hiç görmüyoruz."

Sahanın hiç de iyi durumda olmadığı birçok taraftarın da dikkatini çekti. Richard, X'te "Hollanda'daki amatör bir kulübün ortalama üçüncü sahası bile bu tarladan daha iyi" diye yazdı. Arjen ise "Telstar'ın sahası Betis'inkinden dört kat daha iyiydi" diye ekledi.

Giovanni van Bronckhorst da maç öncesindeki basın toplantısında çimleri eleştirmişti. "İdeal durumda değil. Son maçlarımızda çimler harikaydı. Burası daha kötü. Nedenini bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde bekleyeceğiniz bir saha değil."

Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin ise bir açıklaması vardı. Son dönemde oynadıkları çok sayıdaki iç saha maçına işaret etti. "Harika bir saha bakım sorumlumuz var, umarım saha kısa sürede düzeltilir. Ama saha kötü durumda olsa bile bundan rakibimiz kadar biz de etkileniyoruz."