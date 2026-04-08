Real Betis, Avrupa Ligi'nde Grillitsch'in muhteşem golünün etkisini kısmen atlattı; Antony yuhalandı

Çarşamba günü oynanan Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında SC Braga ile Real Betis arasında galip belirlenemedi. Portekiz ekibi, eski Ajax oyuncusu Florian Grillitsch’in muhteşem bir topuk vuruşuyla öne geçti, ancak ikinci yarıda Cucho Hernández penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Perşembe günü Sevilla’da oynanacak.

Braga maça mükemmel bir başlangıç yaptı ve henüz beş dakika geçmeden öne geçti. Diego Rodrigues köşe vuruşundan ilk direğe alçak bir pas attı, Grillitsch ortaya çıktı ve kaleci Pau López'i muhteşem bir topuk vuruşuyla alt etti: 1-0.

Betis, Braga'nın bir serbest vuruşu zayıf bir şekilde uzaklaştırmasıyla hemen tepki vermiş gibi göründü ve Marc Bartra, ribaundu ağlara göndermek için ilk gelen isim oldu. Ancak yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı ve bu karar haklı çıktı: ofsayt.

Betis, Braga'nın ikonik "kaya stadyumu"nda bundan sonra kesinlikle üstün olan takımdı. İspanyolların bir başka duran top pozisyonunda yine Bartra buldu. Merkez savunma oyuncusu kafasını güzel bir şekilde yönlendirdi, ancak topun direğin dışına çarptığını gördü.

Braga yoğun baskı altında kalmaya devam etti ve skorun uzun süre 0-1'de kalmasını kaleci Lukás Hornícek'e borçluydu. Çek kaleci, Abde Ezzalzouli'nin golünü engellemek için kalesinden mükemmel bir çıkış yaptı ve Hernández'in çok iyi bir kafa vuruşunu da kurtardı.

Maçın 60. dakikasında Betis, beklediği şansı yakaladı. Abde, orta saha oyuncusu Gorby tarafından bariz bir şekilde düşürüldü. Gorby sarı kart gördü ve verilen penaltıyı Hernández üst köşeye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Abde penaltıyı kendisi atmak istiyordu ve penaltıyı kendisinin değil, Hernández'in atacağı belli olunca sevinmedi. İkinci yarının başında oyuna giren Antony'nin forma giydiği Betis, rakip kaleye baskı kuramadı, ancak ev sahibi takımdan da pek bir tehdit görmedi.

Antony, maçın son dakikalarında Braga'nın yedek oyuncusu Demir Tiknaz ile tartışmaya girdi. Tartışma yatıştırıldı, ancak bu, Braga taraftarlarının her top temasında onu yuhalamasını engellemedi. Antony, uzatma dakikalarında 1-2'yi yakalamaya çok yaklaştı, ancak top birkaç santimetre yanından dışarı çıktı.