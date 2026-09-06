Real Betis 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Real Betis'in geçen sezon ligi 5. sırada bitirmesi, kulübün son 20 yılı aşkın süredeki en iyi La Liga performansına ortak oldu. Manuel Pellegrini'nin ekibinin hem Copa del Rey'de hem de Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmış olması, daha büyük başarıların gelebileceğine dair umutlarını da artırıyor. Yaklaşan Real Betis maçlarının biletlerini bugün alın.

Real Betis'in geçen sezon ligdeki yüksek sıralamasının arkasındaki temel etkenlerden biri iç saha performansıydı. Aralık ayında Barcelona'ya 5-3 yenildikten sonra 'Heliopolitanos', 2025/26 La Liga sezonunun geri kalanında geçici evi Estadio La Cartuja'da yenilgi yüzü görmedi. Bu eylülde sevilen Béticos taraftarı önünde Real Madrid'i çoktan mağlup etmiş olan takımın, bu müthiş iç saha formunu sürdürmesi bekleniyor.

Tutkulu Betis taraftarları, kulübün yaz transferlerinden de cesaret alacaktır. Troy Parrott, Facundo Bernal ve Fran García gibi isimler takıma hızla uyum sağladı ve şimdiden olumlu etki yaratıyor. Geçen sezonun en golcü isimleri Cucho Hernández ve Abde Ezzalzouli de ivmelerini korumaya çalışıyor.

Bırakın GOAL, Real Betis maçlarında koltuk bulmanızı sağlayacak tüm güncel bilet bilgilerini size sunsun; bunlara biletlerin nereden alınacağı, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası da dahil.

Yaklaşan Real Betis maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Pzt, 14 Eyl (21.00) La Liga: Villarreal - Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Biletler Per, 17 Eyl (19.00) La Liga: Real Betis - Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Paz, 20 Eyl (18.30) La Liga: Deportivo de A Coruña - Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Biletler Paz, 11 Eki (TBA) La Liga: Real Betis - Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Çar, 14 Eki (21.00) Şampiyonlar Ligi: Real Betis - Porto Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Paz, 18 Eki (TBA) La Liga: Real Betis - Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Çar, 21 Eki (21.00) Şampiyonlar Ligi: Real Betis - Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Paz, 25 Eki (TBA) La Liga: Celta Vigo - Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Biletler Paz, 1 Kas (TBA) La Liga: Real Betis - Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler

Real Betis biletleri nasıl alınır?

Resmi Real Betis maç biletlerini internetten kulübün bilet portalı üzerinden ya da stat gişesindeki Taquilla'dan şahsen satın alabilirsiniz. Biletler genellikle genel satışa maç gününden 1-3 hafta önce çıkar.

Bilet rezervasyonu için birincil ve en güvenli platform, Real Betis'in çevrim içi bilet mağazasıdır. Onaylandıktan sonra e-posta yoluyla yazdırabileceğiniz ya da telefonunuza kaydedebileceğiniz bir PDF e-bilet alırsınız. Bunları 'La Cartuja'daki stat gişesinden satın almak isterseniz, gişe normalde pazartesiden cumaya 10.00-14.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında açıktır.

Buna ek olarak taraftarlar, Real Betis maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Real Betis biletleri ne kadar?

Real Betis maçları için resmi genel satış biletleri, standart La Liga karşılaşmalarında genellikle 20 € ile 90 € arasında değişir. Sevilla'ya karşı El Gran Derbi gibi yüksek talep gören maçlarda ya da Real Madrid ve Barcelona karşılaşmalarında bu fiyatlar 60 € ile 160 €+ seviyesine çıkabilir.

Estadio de La Cartuja'daki oturma düzeni genel olarak dört ana bölgeye ayrılır:

Gol Norte (Kuzey Kale Arkası) & Gol Sur (Güney Kale Arkası): Kalelerin hemen arkasında yer alır. Bunlar stattaki en uygun fiyatlı bölgelerdir ve canlı, çok yüksek sesli bir taraftar deneyimi sunar. Üst katlar (Segundo Anfiteatro) stattaki mutlak en ucuz koltuklardır. (Fiyat Aralığı: 20 €-50 €)

Fondo (Doğu Tribünü): Sahanın uzun kenarı boyunca, oyuncu tünelleri ve ana kulübelerin karşı tarafında uzanır. Premium fiyatlandırma olmadan oyuna harika bir yandan görüş açısı sunar. (Fiyat Aralığı: 45 €-80 €)

Preferencia (Batı/Ana Tribün): Oyuncu kulübeleri, kurumsal localar ve medya alanlarının bulunduğu önde gelen uzun kenar tribünüdür. (Fiyat Aralığı: 70 €-160 €+)

Ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estadio de La Cartuja hakkında bilmeniz gereken her şey

1999'da açılan Sevilla'daki Estadio de La Cartuja, İspanya'nın dördüncü büyük stadı ve Endülüs'te büyük organizasyonların, tarafsız sahadaki spor etkinliklerinin merkezi konumunda.

Tarihi Isla de La Cartuja'da bulunan 70.000 kapasiteli bu seçkin tesis, yeterince kullanılmayan bir olimpiyat hayalinden 2030 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapması planlanan dünya çapında bir arenaya dönüştü.

Avrupa'daki ikonik statların çoğunun aksine La Cartuja, belirli bir yerel kulüp için inşa edilmedi. Bunun yerine, Endülüs hükümetinin liderliğindeki bir komiteye ait. Büyük kupa finallerine, milli maçlara ve efsanevi müzik konserlerine ev sahipliği yapıyor.

La Cartuja yerel spor kulüplerinden herhangi biri için kalıcı bir yuva olmasa da, Estadio Benito Villamarin kapsamlı yenileme çalışmalarından geçerken stadı geçici iç saha olarak kullanan Real Betis için kritik bir güvence haline geldi.

Estadio de La Cartuja'da unutulmaz spor anları:

UEFA Kupası Finali (2003) : 'Barışçıl istila' olarak bilinen olayda yaklaşık 80.000 İskoç taraftar, Celtic'in José Mourinho'nun Porto'suyla karşılaşmasını izlemek için Sevilla'ya gitti. Portekiz kulübü uzatmalarda 3-2 kazanarak nefes kesen maçı aldı ve bu sonuç Mourinho'nun Avrupa'daki ilk büyük zaferi oldu.

Atletizm dünya rekorlarının kırılması : Stat, 1999'da açıldıktan hemen sonra Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Efsanevi Amerikalı sprinter Michael Johnson, pistte 43,18 saniyelik inanılmaz derecesiyle 400 metre dünya rekorunu parçaladı.

Tenis zaferleri : Çok yönlülüğün parlak bir göstergesi olarak çalışanlar çim sahanın üzerine geçici toprak tenis kortları kurdu ve coşkulu ev sahibi kalabalığın desteğiyle İspanya, iki dramatik Davis Cup Finali'ni (2004 & 2011) kazandı.

Tribünlerde bir otel: Stat kompleksi, EXE Isla Cartuja adlı 4 yıldızlı bir otele de ev sahipliği yapıyor. Otel odalarının bazıları doğrudan sahaya bakan pencerelerle tasarlandı ve misafirlere etkinlikleri yataklarından izleme imkanı sunuyor.

Real Betis rekorları ve istatistikleri

1907'de kurulan Real Betis; son derece sadık işçi sınıfı taraftar kitlesi, tutkulu kültürü ve İspanyol futbolunun en sert şehir rekabetlerinden biriyle ('El Gran Derbi', Sevilla'ya karşı) tanınıyor.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

La Liga (Birinci Lig) : 1 şampiyonluk (1934-35)

Copa del Rey (İspanya Kupası) : 3 şampiyonluk (1976-77, 2004-05, 2021-22)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

En fazla gol atanlar: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Betis'in anlamı

'Betis' adı, Sevilla'dan geçen Guadalquivir Nehri'nin Antik Roma dönemindeki adı olan Baetis'ten geliyor.

Balompié'nin anlamı

İngilizceden alınan fútbol kelimesini kullanan neredeyse tüm diğer İspanyol takımlarının aksine, Betis yerli İspanyolca Balompié kelimesini kullanır. Bu kelime, balón yani top ve pie yani ayak anlamlarına gelen sözcüklerin kelimesi kelimesine birleşimidir.

İskoç bağlantısı

İkonik yeşil-beyaz dikey çubuklar, kulübün kurucularından Manuel Ramos Asencio tarafından İspanya'ya getirildi. İskoçya'da eğitim görürken Celtic'i izledi, yeşil-beyaz halkalı formalarını beğendi ve aynı kumaşı satın aldı. Daha sonra bu halkaları dikey çizgilere çevirerek Betis görünümünü yarattı.



