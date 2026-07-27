Read’ın ideal halefi belli oldu: ‘Feyenoord için açık ara en iyi seçenek’

Anco Jansen, Givairo Read'in bu yaz ayrılması halinde Feyenoord için ideal halefin kim olduğunu biliyor. Yorumcu, teknik direktör Dévy Rigaux için uygun seçenek olarak Bart van Rooij'i (FC Twente) işaret etti.

Jansen, RTV Oost'un De Oosttribune programında Roterdam ekibine, "Yeni Belçikalı teknik direktörün bu konuya nasıl baktığını bilmiyorum. Ama o, Feyenoord için açık ara en iyi Hollandalı seçenek" dedi.

Öte yandan Jansen, Van Rooij konusunda Feyenoord yöneticisi Rigaux'nun önünde engeller de görüyor. "Ama o aynı zamanda en pahalı seçenek. Bunu mantıklı bulurdum ama Feyenoord'un buna ne kadar bütçe ayırabileceğini bilmiyorum."

2024'ten bu yana FC Twente forması giyen Van Rooij, geçen sezon Wolverhampton Wanderers'ın ciddi ilgisi altındaydı. Ancak Tukkers, sağ bek için yapılan 10 milyon avroluk teklifi reddetti.

Van Rooij'in Grolsch Veste'deki sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki kanat beki, Transfermarkt tarafından 10 milyon avro bonservis değeriyle değerlendiriliyor.

Nottingham Forest, Read'in peşinde, ancak De Kuip'te her seferinde olumsuz yanıt alıyor. Feyenoord, savunmacı için en az 30 milyon avro istiyor; İngilizler ise şimdilik bu rakamı ödemek istemiyor.

Öte yandan güvenilir kaynak Sascha Tavolieri'nin haberine göre Feyenoord, Givairo Read'in ideal yerine Davis Opoku'yu görüyor. OH Leuven'in sağ beki, Rotterdam'da oldukça beğeniliyor.