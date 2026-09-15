Birçok Fransız medya kuruluşunun ve diğerlerinin yanı sıra Bild gazetesinin ortak haberine göre, Eintracht Frankfurt'nun eski teknik direktörü bir kez daha görevinden ayrılmak zorunda kalıyor. Oysa sezona PSG'ye karşı Süper Kupa'da alınan 1-0'lık galibiyetle başlamıştı, ancak ardından dört lig maçından hayal kırıklığı yaratan şekilde dört puan çıktı ve Lens, Şampiyonlar Ligi açılışında Slavia Prag karşısında 1-2'lik geriden gelerek maçı 3-2'ye çevirdi.

Ayrılığın fitilini ateşleyen gelişmenin ise yardımcı antrenör Nelson Morgado'nun görevden alınması olduğu belirtildi. Portekizli isim, 2017'den bu yana birlikte çalıştığı ve dolayısıyla Frankfurt'ta da beraber görev yaptığı Toppmöller'in yakın güvendiği isimlerden biri olarak görülüyor. 37 yaşındaki çalıştırıcının, kendilerinden daha fazla çaba ve daha fazla tutku talep ettiği için yöneticiler ve teknik ekipteki Fransız çalışanlar açısından fazla rahatsız edici bulunduğu ifade edildi.

Bu nedenle kulüp pazartesi günü Morgado ile yolların ayrıldığını duyurdu, bunun üzerine Toppmöller'in de karşı çıktığı aktarıldı. Uzun yıllardır yol arkadaşı olan isme duyduğu sadakat nedeniyle, kendi çalışma alanına yapılan bu müdahale onun için kabul edilemezdi. Lens şimdi de teknik direktör efsanesi Klaus Toppmöller'in oğluyla olan dönemi sona erdirdi.

Dino Toppmöller neden eleştiriliyordu?

Ancak Fransa'dan L'Equipe ve RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre, Toppmöller'in oyun anlayışı da taraftarlar nezdinde çok büyük bir beğeni toplamıyordu. Nitekim geçtiğimiz pazar günü Le Mans deplasmanındaki lig maçının ardından da, Lens'in 0-2'lik geri düşmesine rağmen maçı beraberliğe çevirmesinin sonrasında eleştirilerin yükseldiği belirtildi. Toppmöller de daha sonra buna öfkeli bir şekilde tepki verdi. "Takımım bir maça böyle başlayamaz. Devre arasında hâlâ çok öfkeliydim ve bunu söylüyorum, çünkü bu şekilde oynayamayız. Bugün devre arasında ne söylediğimi söylememem daha iyi. (...) Tek olumlu şey, bir kez daha büyük bir karakter ve mükemmel bir reaksiyon göstermemizdi" diyerek çıkıştı.

Buna rağmen Toppmöller, sakatlıklar nedeniyle tam altı as oyuncusundan yoksun kaldı ve bu yüzden sahaya birden fazla genç yetenek sürmek zorunda kaldı. Bunların arasında 16 yaşındaki Mezian Mesloub da vardı. Temelde bu hamlelerin, genel direktör Benjamin Parrot ve sportif direktör Jean-Louis Leca'nın başını çektiği kulüp yöneticileri tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. Ancak Morgado konusu, havanın çok kısa sürede tersine dönmesine yol açmış gibi görünüyor.

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Dino Toppmöller, Julian Nagelsmann'ın yardımcısı ne zaman olmuştu?

Lens'te şu ana kadarki yardımcı antrenör Yannick Cahuzac, ilk etapta Toppmöller'in yerine kenarda görev yapacak; üstelik kulüp aynı zamanda bir değişim sürecinden de geçiyor. Eski Bundesliga ikilisi Michael Cuisance ve Thorgan Hazard'ın da aralarında bulunduğu transferlere rağmen Lens, yaz döneminde yaklaşık 44 milyonluk bir transfer fazlası elde etti. En pahalı ayrılık ise, adı geçen 48 milyon euro karşılığında FC Brentford'a, Premier League'e transfer olan Mamadou Sangare oldu.

Toppmöller daha önce Frankfurt'ta iki buçuk yıl görev yaptı, ardından ocak ayında yollar ayrıldı. Bundan önce ise Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olarak 2021/22 ve 2022/23 sezonlarında FC Bayern Münih ile iki şampiyonluk yaşadı.