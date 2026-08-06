Haftalar süren zorlu görüşmelerin ardından perşembe günü sonunda yeşil ışık yakıldı: Yan Diomandé, Real Madrid oyuncusu oldu. Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, haftalar önce transferin er ya da geç gerçekleşeceğini söylemişti ve bu da X'te büyük yankı uyandırmıştı. On dokuz yaşındaki hücum oyuncusunun sansasyonel transferinden en fazla 140 milyon euro kazanacak RB Leipzig de şimdi tartışmaya dahil oldu.

Romano, 26 Temmuz'da Diomandé'nin 100 milyon eurodan fazla bir bedelle Real Madrid'e transferi için "here we go" ifadesini kullanmıştı. İtalyan gazetecinin bu haberi, Alman medya kuruluşu adına transferi yakından takip eden Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg'de şaşkınlık yaratmıştı.

Romano'ya X'te transferin tam durumu soruldu ve bu da Romano ile Plettenberg arasında ciddi bir tartışmaya yol açtı. Plettenberg'e göre ortada kesinlikle bir done deal yoktu. Bu durum, iki gazeteci arasında kamuoyu önünde bir atışmaya dönüştü ve ikili, "Diomandé" konusunu giderek daha fazla gözden kaçırdı.

Son haftalarda Romano, anlaşmanın tamamlandığını ısrarla söylerken, Plettenberg ise görüşmelerin hâlâ sürdüğünü yazıyordu. Transfer artık resmen tamamlandı, ancak rakam Romano'nun bildirdiğinden biraz daha yüksek: "100 milyon eurodan fazla" seviyesinden, 125 milyon euro garanti ücrete, artı kolay bonuslarla 10 milyon euroya ve daha zor bonuslarla 5 milyon euroya çıktı.

Leipzig ise belli ki Plettenberg'in tarafını seçiyor. Kulüp, transfer haberini "here we actually go" başlığıyla resmen duyurdu; yani transfer ancak şimdi gerçekten tamamlandı. Leipzig için bu mutlak bir transfer rekoru anlamına geliyor. Daha önce ilk sırada Josko Gvardiol vardı. Hırvat oyuncu 90 milyon euroya Manchester City'ye gitmişti.

Diomandé, Leipzig'de yalnızca bir sezon forma giydi. Alman kulübü, 2025 yazında Diomandé'nin Leganés'teki sözleşmesindeki maddeyi devreye soktu; Leganés bu transferden 20 milyon euro kazandı ve ayrıca kârdan yüzde 5 pay alma hakkı da bulunuyor. Bir yıl önce ise Fildişi Sahilli oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkış yapmaya çalışıyordu.

Diomandé, bu arada Fildişi Sahili Milli Takımı'yla 14 maça çıktı ve son Dünya Kupası'nda da dikkat çekti. Sağ kanat oyuncusu, Real Madrid'de en azından Franco Mastantuono ile rekabet etmek zorunda kalmayacak; çünkü oyuncu sezonun geri kalanı için Fiorentina'ya kiralanmanın eşiğinde.