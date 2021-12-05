RB Leipzig, Union Berlin mağlubiyetinin ardından Jesse Marsch'ı görevden aldı

RB Leipzig, Union Berlin mağlubiyetinin ardından ABD'li teknik direktör Jesse Marsch'ı görevden aldı.

Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'i devralmasının ardından göreve getirilen Marsch, Leipzig'in Avusturya'daki kardeş kulübü Red Bull Salzburg'u çalıştırıyordu.

48 yaşındaki teknik adam sezona feci bir başlangıç ​​yapmalarından üç ay sonra görevinden alındı.

Ne söylendi?

Cuma günü Union Berlin'e karşı alınan 2-1'lik bir mağlubiyet, Marsch'ı görevinden etti ve yardımcısı Achim Beierlorzer kalıcı bir teknik direktör bulunana kadar koltuğu devraldı.

Leipzig'in internet sitesinde yapılan resmi açıklamada, "RB Leipzig ve teknik direktör Jesse Marsch karşılıklı olarak yolları ayırma konusunda anlaştılar." denildi.

"Union Berlin'e karşı Bundesliga maçından sonra derinlemesine bir analiz ve yoğun tartışmaların sonucunda bu karara varıldı."

Marsch'ın tepkisi ne oldu?

Marsch, görevden alınmasının ardından kısa vadeli hedeflerine ulaşamadığını kabul ederek bir mesaj yayınladı:

"Bu ailenin bir parçası olduğum ve bana bu fırsat verildiği için çok minnettarım"

"Sezona sıkıntılı bir başlangıç yaptıktan sonra, bir grup olarak daha fazla uyum ve istikrar bulacağımıza ve kaderimizi değiştireceğimize dair umudumu son ana kadar korudum."

"Ne yazık ki bunu başaramadık - [Leipzig CEO'su] Oliver Mintzlaff ile yaptığımız görüşmeden sonra, teknik direktörlük pozisyonunda bir değişiklik yapmak için ortak karara vardık."

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