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RB Leipzig - PSV Eindhoven maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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RB Leipzig
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

RB Leipzig, 13 Ekim 2026 Salı günü Red Bull Arena Leipzig'de PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

RB Leipzig, ev sahibi avantajına ve rakibi bozmayı hedefleyen yüksek presli Alman hücumuna güveniyor. Bu sırada Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven, deplasmanda ev sahibine meydan okumak için etkileyici yurt içi formunu ve keskin geçiş oyununu ortaya koyuyor.

Bırakın GOAL, RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki maç için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Red Bull Arena Leipzig'de başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adım adım seçenekleri izleyin:

1. Resmi RB Leipzig Bilet Mağazası

  • Resmi internet sitesi / uygulama: Resmi RB Leipzig Bilet Mağazası'nı çevrim içi ziyaret edin ya da resmi RBL Ticket App'i kullanın.
  • RB Leipzig Bilet Değişim Platformu: Maçın biletleri tükenirse kulübün resmi bilet uygulaması veya portalı içindeki resmi RBL Ticket Exchange'i (RBL-Ticketbörse) kontrol edin.

2. Resmi deplasman tribünü (PSV taraftarları için)

  • PSV Eindhoven taraftarları: Deplasman taraftar bölümünde oturmayı planlıyorsanız, biletler doğrudan PSV Eindhoven'ın resmi bilet satış portalı üzerinden alınmalıdır.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiyor:

1. Resmi liste fiyatları (RB Leipzig Bilet Mağazası)

  • Standart kategori koltuklar: Oturma bölümüne bağlı olarak genellikle 20 € ile 85 € arasında değişir (örneğin kale arkası / taraftar tribünleri ile uzun kenar orta bölüm koltukları).
  • VIP / hospitality paketleri: Bilet başına yaklaşık 250 € ile 500 €+ seviyesinden başlar.

2. İkincil bilet pazarı

Resmi bilet satış kanallarında biletler tükendiğinde, taraftarlar maç için yer bulmak adına StubHub gibi ikincil bilet platformlarına yönelebilir.

  • Giriş seviyesi / ayakta izleme biletleri: Yaklaşık 42 € ile 45 €'dan başlar.
  • Kategori 1 / premium uzun kenar koltukları:150 € ile 280 € arasında değişir.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Yaklaşık 120 € ile 140 €.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - PSV Eindhoven form durumu

RB Leipzig, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet ve iki yenilgi aldı; buna ek olarak hesaba katılan bir yenilgi daha, ortaya karışık sonuçlardan oluşan bir seri çıkardı. Son maçında Bundesliga'da Hamburger SV'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden ekip, bundan önce Como'ya Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybetmişti. Leipzig ayrıca bu süreçte Bundesliga'da Werder Bremen'e 3-1 yenildi, ancak daha önce Borussia Moenchengladbach ve Eintracht Trier karşısında aldığı galibiyetler yurt içindeki kapasitesini gösterdi. Bu beş maçta Leipzig 15 gol attı ancak sekiz gol yedi; bu da hücum odaklı ama savunmada istikrarsız bir takıma işaret ediyor.

PSV Eindhoven güçlü bir form grafiği yakaladı; son beş maçının dördünü kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı. Son sonucu, Eredivisie'de Sparta Rotterdam karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti ve ekip bu dönemde deplasmanda Ajax'ı da 3-1 mağlup etti. Puan kaybı yaşadığı tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. PSV bu beş maçta 15 gol attı ve sadece dört gol yedi; bu da hücum üretkenliğini ve göreli savunma sağlamlığını ortaya koyuyor.

RBL

RBL - Form

BMG
K3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
K5-0
B04
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
PSV

PSV - Form

UTR
K1-6
AJX
K1-3
SHK
B1-1
SPA
K4-1
TWE
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

RB Leipzig - PSV Eindhoven: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu karşılaşma için RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasında herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. İki kulüp arasındaki resmi tarihî kayıtlar bu maç öncesinde paylaşılmadı.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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