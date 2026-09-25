RB Leipzig, 13 Ekim 2026 Salı günü Red Bull Arena Leipzig'de PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

RB Leipzig, ev sahibi avantajına ve rakibi bozmayı hedefleyen yüksek presli Alman hücumuna güveniyor. Bu sırada Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven, deplasmanda ev sahibine meydan okumak için etkileyici yurt içi formunu ve keskin geçiş oyununu ortaya koyuyor.

Bırakın GOAL, RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki maç için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Red Bull Arena Leipzig'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adım adım seçenekleri izleyin:

1. Resmi RB Leipzig Bilet Mağazası

Resmi internet sitesi / uygulama: Resmi RB Leipzig Bilet Mağazası'nı çevrim içi ziyaret edin ya da resmi RBL Ticket App 'i kullanın.

RB Leipzig Bilet Değişim Platformu: Maçın biletleri tükenirse kulübün resmi bilet uygulaması veya portalı içindeki resmi RBL Ticket Exchange 'i ( RBL-Ticketbörse ) kontrol edin.

2. Resmi deplasman tribünü (PSV taraftarları için)

PSV Eindhoven taraftarları: Deplasman taraftar bölümünde oturmayı planlıyorsanız, biletler doğrudan PSV Eindhoven'ın resmi bilet satış portalı üzerinden alınmalıdır.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiyor:

1. Resmi liste fiyatları (RB Leipzig Bilet Mağazası)

Standart kategori koltuklar: Oturma bölümüne bağlı olarak genellikle 20 € ile 85 € arasında değişir (örneğin kale arkası / taraftar tribünleri ile uzun kenar orta bölüm koltukları).

VIP / hospitality paketleri: Bilet başına yaklaşık 250 € ile 500 €+ seviyesinden başlar.

2. İkincil bilet pazarı

Resmi bilet satış kanallarında biletler tükendiğinde, taraftarlar maç için yer bulmak adına StubHub gibi ikincil bilet platformlarına yönelebilir.

Giriş seviyesi / ayakta izleme biletleri: Yaklaşık 42 € ile 45 € 'dan başlar.

Kategori 1 / premium uzun kenar koltukları: 150 € ile 280 € arasında değişir.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Yaklaşık 120 € ile 140 € .

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - PSV Eindhoven form durumu

RB Leipzig, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet ve iki yenilgi aldı; buna ek olarak hesaba katılan bir yenilgi daha, ortaya karışık sonuçlardan oluşan bir seri çıkardı. Son maçında Bundesliga'da Hamburger SV'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden ekip, bundan önce Como'ya Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybetmişti. Leipzig ayrıca bu süreçte Bundesliga'da Werder Bremen'e 3-1 yenildi, ancak daha önce Borussia Moenchengladbach ve Eintracht Trier karşısında aldığı galibiyetler yurt içindeki kapasitesini gösterdi. Bu beş maçta Leipzig 15 gol attı ancak sekiz gol yedi; bu da hücum odaklı ama savunmada istikrarsız bir takıma işaret ediyor.

PSV Eindhoven güçlü bir form grafiği yakaladı; son beş maçının dördünü kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı. Son sonucu, Eredivisie'de Sparta Rotterdam karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti ve ekip bu dönemde deplasmanda Ajax'ı da 3-1 mağlup etti. Puan kaybı yaşadığı tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. PSV bu beş maçta 15 gol attı ve sadece dört gol yedi; bu da hücum üretkenliğini ve göreli savunma sağlamlığını ortaya koyuyor.

RB Leipzig - PSV Eindhoven: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu karşılaşma için RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasında herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. İki kulüp arasındaki resmi tarihî kayıtlar bu maç öncesinde paylaşılmadı.