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RB Leipzig-PSV Eindhoven maçı biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

RB Leipzig, 13 Ekim 2026 Salı günü Red Bull Arena Leipzig'de PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

RB Leipzig, ev sahibi avantajı ve yüksek pres yapan Alman hücumuyla konuk ekibin oyununu bozmayı hedefliyor. Hollanda'nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven ise ligdeki etkileyici formu ve geçiş oyunundaki etkinliğiyle deplasmanda ev sahibine meydan okuyacak.

RB Leipzig ile PSV Eindhoven maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizlere anlatsın.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki maç, 13 Ekim 2026 Salı günü Red Bull Arena Leipzig'de başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri izleyebilirsiniz:

1. RB Leipzig'in resmî bilet satış platformu

  • Resmî internet sitesi / uygulama: RB Leipzig'in resmî çevrim içi bilet satış platformunu ziyaret edin veya resmî RBL Ticket App uygulamasını kullanın.
  • RB Leipzig bilet değişim platformu: Maçın biletleri tükenirse kulübün resmî bilet uygulamasındaki veya portalındaki RBL Ticket Exchange (RBL-Ticketbörse) platformunu kontrol edin.

2. Resmî deplasman tribünü (PSV taraftarları için)

  • PSV Eindhoven taraftarları: Deplasman tribününde oturmayı planlıyorsanız biletlerinizi doğrudan PSV Eindhoven'ın resmî bilet satış portalından almalısınız.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiyor:

1. Resmî satış fiyatları (RB Leipzig bilet satış platformu)

  • Standart kategori koltuklar: Fiyatlar, tribündeki konuma göre (örneğin kale arkası / taraftar tribünleri ile uzun kenarın orta bölümleri arasında) genellikle 20 € ile 85 € arasında değişiyor.
  • VIP / ağırlama paketleri: Bilet başına yaklaşık 250 € ile 500 € üzerindeki fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet piyasası

Resmî satış kanallarındaki biletler tükendiğinde taraftarlar, maç için yer bulmak üzere StubHub gibi ikincil bilet platformlarına yönelebilir.

  • En düşük fiyatlı / ayakta izleme biletleri: Yaklaşık 42 € ile 45 € arasında başlıyor.
  • Kategori 1 / uzun kenardaki premium koltuklar: Fiyatlar 150 € ile 280 € arasında değişiyor.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Yaklaşık 120 € ile 140 € arasında.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve PSV Eindhoven'ın form durumu

RB Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Buna bir mağlubiyet daha eklendiğinde ortaya istikrarsız bir sonuç tablosu çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Hamburger SV'yi 5-0 mağlup eden Leipzig, bir önceki karşılaşmasında Como'ya Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 yenilmişti. Bu süreçte Bundesliga'da Werder Bremen'e de 3-1 kaybeden Leipzig, daha önce Borussia Moenchengladbach ve Eintracht Trier karşısında aldığı galibiyetlerle ülke içindeki gücünü göstermişti. Leipzig, bu beş maçta 15 gol atıp sekiz gol yedi. Bu istatistikler, hücuma dönük ancak savunmada istikrarsız bir takıma işaret ediyor.

PSV Eindhoven ise son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kalarak güçlü bir form yakaladı. Son maçında Eredivisie'de Sparta Rotterdam'ı 4-1 mağlup eden PSV, bu dönemde Ajax'ı da deplasmanda 3-1 yendi. Puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. PSV, bu beş maçta 15 gol atarken yalnızca dört gol yedi. Bu rakamlar, takımın hücumdaki üretkenliğini ve savunmadaki görece sağlamlığını ortaya koyuyor.

RBL

RBL - Form

SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
K5-0
B04
K2-0
SGE
K6-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
PSV

PSV - Form

AJX
K1-3
SHK
B1-1
SPA
K4-1
TWE
K3-2
HEE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

RB Leipzig - PSV Eindhoven: İki takım arasındaki son maçlar

Bu karşılaşma için RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Maç öncesinde iki kulübün geçmiş karşılaşmalarına ait resmî kayıtlar sağlanmadı.

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#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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