RB Leipzig oyuncusu Brobbey'den ilginç itiraf: “Yeni teknik direktörü Google’da arattım”

RB Leipzig’in yeni transferi Brian Brobbey, Nagelsmann'ın ayrılığı nedeniyle Hollanda'da kalmayı düşünmüş.

Teknik direktör Julian Nagelsmann’ı Bayern Münih’e kaptıran RB Leipzig, takımın başına Amerikalı Jesse Marsch’ı getirmişti.

Daha önce Montreal Impact, New York Red Bulls ve Red Bull Salzburg’u çalıştıran 47 yaşındaki Marsch, 2018/19 sezonunda RB Leipzig’de yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

RB Leipzig’in transferi için Ajax’la Mart ayında anlaşmaya vardığı Brian Brobbey, teknik direktör değişikliği nedeniyle Almanya’ya gelmekten neredeyse vazgeçecekmiş.

Ne söyledi?

Marsch ile görüştükten sonra RB Leipzig’de oynamaya ikna olan 19 yaşındaki oyuncu, Bild’e verdiği röportakda yeni teknik direktörüyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

“Jesse’nin takımın başına geçeceği açıklandığında ilk önce internetten kim olduğuna baktım. Nasıl bir futbol oynattığını merak ediyordum, sonra Salzburg’dayken Liverpool ile oynadıkları maçta yaptığı konuşmayı gördüm.”

“Durum biraz garipti, çünkü Nagelsmann kalacağını söylemişti. Ama Jesse’yle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. O çok iyi bir antrenör. Şimdi her gün konuşuyoruz. Burada olduğum için mutluyum.”

“Her gün sıkı çalışıp kendimi teknik direktöre göstermeliyim. Kimi oynatacağına o karar verecek. Ama ben takım için önemli bir oyuncu olmak istiyorum.”

Avrupa Ligi'nde parladı

Brobbey, geçen sezon Ajax ile Eredivisie ve Hollanda Kupası şampiyonlukları yaşayarak sezon duble ile tamamlamıştı.

Ajax’ta hem A takımda, hem de U21 takımında oynayan Brobbey, Eredivisie’de 12 maçta 3 gol attı. Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta 3 gol kaydetti.

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