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RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - M.City
RB Leipzig
M.City
Şampiyonlar Ligi
E. Haaland
E. Maresca

Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig-Manchester City maçına kapsamlı ön bakış. Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörlüğü döneminin ilk zorluklarıyla karşılaşırken taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

RB Leipzig-Manchester City: Şampiyonlar Ligi maç öncesi değerlendirmesi

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Red Bull Arena Leipzig

Premier League'de üst üste aldığı iki yenilginin ardından Manchester City, Şampiyonlar Ligi maçı için Leipzig'deki Red Bull Arena'ya gidiyor. Enzo Maresca takımı yeniden toparlayabilecek mi? Maç, 4 Kasım Çarşamba günü EST ile 16.00'da, GMT ile 18.00'de başlayacak.

Maresca, City'de baskı altında mı?

City, Premier League'de Aston Villa ve Brighton'a üst üste yenildi. Böylece son şampiyon Arsenal, zirvede City'nin yerini aldı. Maresca, hafta sonu Brighton karşısında alınan yenilgide Matheus Nunes'in yaptığı bireysel hatadan yakındı. City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Porto deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Ardından evinde PSG'ye 4-2 yenildi ve AEK Atina'yı 5-1 mağlup etti. Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar dört golü var. Leipzig'e karşı kariyerindeki sekiz maçta 12 gol attığı için bu karşılaşmaya da özgüvenle çıkacak.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Leipzig, Demichelis yönetiminde ritmini buluyor

RB Leipzig'in kendine güvenmek için nedeni var: Tüm kulvarlarda üst üste beş iç saha maçı kazandı ve bu süreçte hiç gol yemedi. Ancak bu sezon deplasmanda ağır yenilgiler aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Como ve Real Madrid deplasmanlarından 4-1'lik skorlarla ayrıldı, ekim ortasında ise Bayern Münih deplasmanında 6-1 yenildi. Yine de Martin Demichelis için takımının son beş iç saha maçında 19 gol atması oldukça cesaret verici. Leipzig, bu turnuvada PSV'ye karşı aldığı 1-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere iç sahadaki son 10 maçını kazandı.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Maxime Estève, Leipzig'in hafta sonu Schalke karşısında aldığı galibiyette forma giymedi. Manchester City'de hafta sonu Brighton maçını sakatlık nedeniyle kaçıran tek oyuncu Antoine Semenyo'ydu.
  • Erling Haaland, Leipzig'e karşı kariyerinde çıktığı sekiz maçta 12 gol attı.
  • Haaland'ın vatandaşı Antonio Nusa, Leipzig'in son üç maçında bir gol ve dört asist kaydetti.
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

RB Leipzig vs M.City Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
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RB Leipzig
RBL
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuC. NkunkuC. NkunkuB. GrudaB. GrudaN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaR. CruzR. CruzG. DonnarummaG. DonnarummaR. LewisR. LewisA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. Andersonteam-logoAllanE. HaalandE. Haaland
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M.City
MCI
4-2-3-1
RB Leipzig

İlk 11

M.City

Teknik direktör

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

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