RB Leipzig - Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında RB Leipzig ile Lyon karşı karşıya geliyor.
RB Leipzig, grupta oynadığı ilk maçında Benfica'yı deplasmanda 2-1'lik skorla devirmeyi başarmıştı.
Lyon ise gruptaki ilk maçında Zenit'i konuk etmiş ve rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
RB Leipzig - Lyon maçı hangi kanalda?
2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.
RB Leipzig - Lyon maçının muhtemel 11'leri
RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Konate, Orban, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg, Werner, Poulsen
Lyon: Lopes, Dubois, Andersen, Denayer, Kone, Aouar, Tousart, Mendes, Cornet, Dembele, Depay