Sky'ın haberine göre Diomande, devam eden transfer döneminde Real Madrid ile de bir transfer konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, 2031'e kadar sürecek bir sözleşme için Eflatun-Beyazlılarla sözlü anlaşma sağlandı.

Daha önce 19 yaşındaki oyuncunun PSG ile de anlaşmaya vardığına dair haberler çıkmıştı; burada da görünüşe göre 2031'e kadar geçerli imzaya hazır bir sözleşme bulunuyor. Bu nedenle Fransız ekibi uzun süre transferin favorisi olarak görülüyordu, ta ki şimdi Real ve duyumlara göre Manchester City gibi diğer üst düzey kulüpler de yarışa dahil olana kadar.

Blancos ve Skyblues'un aksine, PSG'nin ise henüz Leipzig'e herhangi bir teklif sunmadığı belirtiliyor. Sky'ın bilgisine göre ManCity, Bullen'e Diomande için 100 milyon euroyu masaya koymak istediğini sözlü olarak iletti, Madridlilerde ise 90 milyon euro taban bonservis artı 10 milyon euro bonus ödemesi konuşuluyor.

Ancak Bundesliga ekibinin bakış açısına göre her iki teklif de zaten yetersiz kalıyor; zira Saksonya temsilcisinin hücum oyuncusu için 150 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

RB Leipzig, Liverpool'un teklifini daha önce reddetti

Üç kulüpten herhangi birinin bunu ödemeye hazır olup olmadığı ise bekleyip görülecek. PSG'nin rakiplerinin tekliflerini aşmak ve 19 yaşındaki oyuncu için yürütülen pazarlıkta tüm kozlarını oynamak istediği iddia ediliyor. Aynı zamanda RB'nin de büyük olasılıkla talep edilen rakamın altında bir bedele razı olmayacağı belirtiliyor.

Leipzig sonuçta Diomande'yi sadece bir yılın ardından öylece bırakmak istemiyor; Saksonya ekibinin, tıpkı şimdi Real ve City'de olduğu gibi toplamda yaklaşık 100 milyon euro bonservis içeren Liverpool teklifini de reddettiği söyleniyor.

Diomande'nin Leipzig ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. RB'nin, oyuncunun takımda kalma ihtimalini artırmak için Fildişi Sahilli futbolcuyu iyileştirilmiş maaş şartları içeren yeni bir sözleşmeyle bağlamak istediği ifade ediliyor. Leipzig geçen yaz CD Leganes'e 20 milyon euro bonservis ödemişti, Diomande ise Bundesliga'daki ilk yılında çıkış yaptı.

Tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 15 gol ve 11 asist kaydetti. Dünya Kupası'nda ise Diomande, Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biri oldu ve turnuvadaki dört maçta 1 asist yaptı. Fildişi Sahili, son 32 turunda Norveç'e elendi, Erling Haaland ve arkadaşlarına 2-1 mağlup oldu.