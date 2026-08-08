Kulübün lig başlangıcından iki hafta önce açıkladığı üzere orta saha oyuncusu, antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede "sağ omzunda kapsül sakatlığı yaşadı". Bunun "konservatif yöntemlerle tedavi edileceği" belirtildi.

Talihsiz ikili mücadele perşembe günü yaşandı. RBlive adlı internet portalının haberine göre, acı içinde yüzü buruşturmuş halde tedavi edilmek zorunda kaldı ve bu sırada omzunu birkaç kez tuttu.

Geride kalan Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yedek oyuncu olarak yer alan Ouedraogo için bu, sağlık açısından bir başka geri adım oldu. Sol dizindeki tendon sakatlığı nedeniyle yılın başında da birkaç ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalmıştı.

Geçen yılın sonlarına doğru da sol diz arkasındaki tendon sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyememişti. Xaver Schlager'in bonservissiz ayrılığının ardından Ouedraogo'nun aslında Saksonya ekibinin merkez orta saha rolü için düşünüldüğü belirtiliyor.