RB Leipzig'in parlayan yıldızı Antonio Nusa, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Erling Haaland'ı durdurmaya yönelik muzip planını açıkladı

RB Leipzig'in yükselen yıldızı Antonio Nusa, kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde Erling Haaland'ın psikolojisini etkilemeyi planladığını itiraf etti. Bu sezon Bundesliga'da başarılı bir performans sergileyen Norveçli kanat oyuncusu, maç öncesinde göndereceği bir mesajla milli takımdan takım arkadaşının ritmini bozmayı hedefliyor.

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Nusa, Haaland'la yeniden karşılaşmaya hazırlanıyor

Red Bull Arena'daki karşılaşma, millî takım kaptanı Haaland'la ilk kez bir resmî kulüp maçında karşı karşıya gelecek Nusa için derin bir kişisel anlam taşıyor. Saha dışında yakın bir ilişkisi olan iki Norveçliden Nusa, City'nin golcüsünün kariyer gelişiminde büyük etkisi olduğunu sık sık dile getiriyor. Ancak Nusa, dostluklarına rağmen vatandaşı Haaland'ın çarşamba akşamı Almanya'dan eli boş ayrılmasını sağlamaya kararlı.

Kanat oyuncusu, ilk düdükten önce Haaland'a mesaj atmayı planladığını doğruladı. Nusa, gülümseyerek Bild'e şöyle konuştu: “Harika bir insan. Onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım kazanırız. Ona mesaj atacağım.”

Leipzig'in yeni kilit oyuncusu Nusa

Leipzig, Yan Diomande'nin Real Madrid'e 125 milyon avroluk astronomik bedelle satışına onay verdiğinde, birçok kişi Bundesliga ekibinin onun gol katkısını nasıl telafi edeceğini merak etmişti. Ancak sezonun ilk çeyreğinin ardından yanıt, 21 yaşındaki Nusa oldu. Norveçli yetenek, Yan Diomande'nin bıraktığı boşluğu hiç zorlanmadan doldurdu ve teknik direktör Martin Demichelis yönetimindeki dinamik hücumun odak noktasına dönüştü.

Nusa'nın istatistikleri dikkat çekiyor: Sezonun bu ilk bölümünde dört gol ve altı asistle takımının gol katkısı sıralamasında zirvede yer alıyor. City karşılaşması, Nusa'nın gelişimi için en zorlu sınav olacak. Leipzig, Yan Diomande'nin ayrılığından bu yana sık sık takım oyununa dayansa da hücuma yaratıcılık katması beklenen oyuncu artık Nusa.

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Demichelis, durdurulması güç genç yıldızı övdü

Demichelis, genç yıldızına övgüler yağdırarak onun kısa sürede rakip savunmalar için bir kâbusa dönüştüğünü kabul etti. Bayern Münih'in eski kilit oyuncusu, genç yeteneğin ani yükselişini değerlendirirken sözünü sakınmadı; Nusa'nın formunun zirvesinde olduğunu ve takımın hücumunda fark yaratan oyuncu hâline geldiğini vurguladı.

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Demichelis, genç oyuncunun takıma etkisini övgüyle değerlendirdi. “Ona karşı savunma yapmak zor. Dürüst olmalıyız: Müthiş bir formda ve gerçekten fark yaratıyor,” dedi Demichelis.

Leipzig'in karşısında ürkütücü bir istatistik var

Leipzig'in işi, Haaland'ın kendilerine karşı sergilediği olağanüstü gol performansı nedeniyle daha da zor. Norveçli forvet, Alman ekibini uzun zamandır en sevdiği rakip olarak görüyor. Borussia Dortmund ve City formalarıyla Leipzig'e karşı çıktığı yalnızca sekiz maçta tam 12 gol attı. Buna, City'nin Mart 2023'te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda aldığı 7-0'lık galibiyette kaydettiği ve taraftarların hâlâ unutamadığı beş gol de dâhil.

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Haaland bu sezon Avrupa'da da hız kesmedi ve turnuvada şimdiden dört kez fileleri havalandırdı. Premier League'de rahat bir şekilde ikinci sırada bulunan City, Almanya'ya maçın açık ara favorisi olarak geliyor. Avrupa'daki ilk üç maçından yalnızca bir galibiyet çıkaran Leipzig'in ise eleme turlarına kalma umudunu korumak için olumlu bir sonuç alma baskısı giderek artıyor.