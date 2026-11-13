Antonio Nusa, Premier League’in önde gelen birkaç kulübünün kendisini transfer etmek istediği yönündeki haberler üzerine geleceğine ilişkin giderek artan spekülasyonlara yanıt verdi. RB Leipzig’in kanat oyuncusu, bu sezon Bundesliga’da hızlı bir yükseliş gösterdi ve Arsenal ile Tottenham Hotspur’a yüksek bedelli bir transferle gidebileceği iddialarına konu oldu.

Reklam

Nusa, Premier League iddialarına yanıt verdi

21 yaşındaki Norveçli millî oyuncu, Almanya'da bu sonbahar sergilediği bir dizi belirleyici performansın ardından dikkatleri üzerine çekti. Formu İngiltere'de de gözden kaçmadı. Haberlere göre Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ve Tottenham, hücum oyuncusunun gelişimini takip eden üst düzey kulüpler arasında başı çekiyor. Nusa ise hakkındaki haberlere rağmen ayaklarının yere bastığını söylüyor.

Genç oyuncu, TV 2'ye gülerek, “Bütün bunlara biraz mesafeli yaklaşmaya çalışıyorum. Şu anda aynı anda pek çok şey oluyor. Cep telefonuma çok sık bakmamaya çalışıyorum çünkü orada hep bir şeyler var,” dedi.

Premier League iddialarına rağmen ayakları yere basıyor

Premier League'e ses getirecek bir transfer yapabileceğine ilişkin iddialar artarken, daha önce Club Brugge'de öne çıkan Nusa, günümüzün dijital dünyasında transfer söylentilerinden tamamen uzak kalmanın imkânsız olduğunu kabul etti. Ancak bu söylentilerin dikkatini dağıtmasına izin vermediğini, sakin kaldığını ve dışarıdaki yoğun ilgiden etkilenmemek için güvendiği yakın çevresine dayandığını belirtti.

“Her şeyi görüyorum! Karşıma ne çıkarsa. Sonuçta kör değilim, olup biteni anlıyorum. Bu yüzden biraz mesafeli yaklaşmaya çalışıyorum. Çevremde iyi insanlar var. Bu benim için bir stres kaynağı değil. Leipzig'deki günlük hayatımın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Harika bir teknik direktöre sahip, harika bir takım. Bunun yanında diğer bütün işlerle ilgilenen ve benim sadece futbola odaklanmamı sağlayan bir menajerim var. Benim için en önemli şey bu,” dedi.

Reklam Reklam

Bundesliga'da yıldızlığa uzanan gerçeküstü yükseliş

Red Bull Arena'ya transferinden bu yana Nusa, Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri hâline geldi. Bu kısa sürede yarattığı etkiyi, son Dünya Kupası'nın ardından başladığı yoğun kişisel gelişim programına bağlıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, dünyanın en üst düzey liglerinden birinin gerekliliklerine sorunsuz uyum sağlamasına yardımcı oldu.

Related Topics

Nusa, “Biraz gerçeküstü gibiydi. Aynı anda çok şey oldu. Öte yandan bir gün buraya geleceğimi biliyordum. Belki de bu yüzden bana çok sıra dışı gelmedi. Güzel oldu,” diye açıkladı.

Solbakken, artan ilgi karşısında sabır çağrısı yaptı

Norveç Millî Takımı Teknik Direktörü Staale Solbakken de oyuncunun gelişimine ilişkin görüşlerini paylaşarak Almanya'da bir yıl daha kalmasının faydalı olacağını söyledi. Solbakken, Leipzig'in oyuncu satışıyla tanınan bir kulüp olduğunu kabul etmekle birlikte, Nusa'nın en üst düzeyde uzun vadeli başarı elde etmesi için Premier League'e transferinin zamanlamasının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Reklam

57 yaşındaki teknik direktör, “Bu sezon orada oynamasının ve son adımı atmadan önce biraz daha olgunlaşabileceği iyi bir Bundesliga sezonu geçirmesinin akıllıca olacağını düşünüyorum. Sonrasında sezon ortasında değil de sezon bittikten sonra ayrılırsa uzun bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirebilir; Avrupa Şampiyonası'nın ya da Dünya Kupası'nın olmadığı bir yazda teknik direktörleri ve oyuncuları tanıma fırsatı da bulur,” diye açıkladı.