RB Leipzig, 13 Eylül 2026 Pazar günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da Hamburger SV ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da sezonun ilk bölümündeki üst sıra yarışında ivme yakalamak için kritik puanlar arayacak. İki kulüp en son Mart 2026'da Bundesliga'da karşılaşmış, RB Leipzig deplasmanda Hamburg'a karşı 2-1 kazanmıştı.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere, RB Leipzig ile Hamburger SV maçının biletlerini güvence altına alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig ile Hamburger SV arasındaki maç, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak. Başlama saati ise planlandı.

Bundesliga - Hafta 3 13 Eyl 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga maçı için bilet satın almak adına, resmi ya da ikincil bilet platformlarını kullanabilirsiniz:

Resmi RB Leipzig Bilet Mağazası: İç saha maçları için bilet almanın birincil ve en güvenli yolu, doğrudan resmi RB Leipzig Bilet Mağazası veya RBL Ticket App üzerinden işlem yapmaktır. Ev sahibi takım taraftarları, koltuk planlarını görüntülemek, uygunluğu kontrol etmek ve biletleri standart liste fiyatlarıyla satın almak için hesap oluşturabilir.

Resmi Bilet Devir Platformu (Yeniden Satış Pazarı): Standart koltuklar tükenirse, RB Leipzig internet sitesinde sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını yasal şekilde liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı resmi bir ikincil bilet değişim platformu olan RBL Ticketmarkt'ı işletiyor.

Misafir Takım Kontenjanı: Hamburger SV tribününde oturmak isteyen deplasman taraftarları, biletlerini Hamburger SV'nin resmi kulüp bilet satış mağazası veya taraftar portalı üzerinden almalıdır.

İkincil Pazar ve Bilet Toplayıcıları: StubHub gibi platformlar, resmi kanallar tamamen doluysa yeniden satış seçenekleri sunar. Ancak bu platformlardaki fiyatlar, talebe bağlı olarak liste fiyatının üzerine çıkabilir.

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga biletleri ne kadar?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig - Hamburger SV maçı için bilet fiyatları, onları resmi kulüp kanalları üzerinden liste fiyatıyla mı yoksa ikincil piyasa yeniden satış platformları üzerinden mi satın aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Resmi liste fiyatlı biletler (birincil satış)

Ayakta / Taraftar Alanı (Sektor B): £13 - £17

Kategori 4-5 (Kalelerin arkası / üst kat köşeleri): £20 - £34

Kategori 2-3 (Yan tribünler / alt kat köşeleri): £38 - £56

Kategori 1 (Merkez ana tribün ve karşı tribün): £60 - £85

İndirimli ve genç biletleri: £9 - £25 (öğrenciler, yaşlılar ve çocuklar için çoğu standart kategoride mevcut)

Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları

Üye olmayanlar için yüksek talep ve sınırlı erişilebilirlik nedeniyle, yetkili ikincil bilet platformlarındaki (StubHub gibi) fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır:

Başlangıç fiyatları (mevcut en düşük): ~£15 - £25 (tekli koltuklar veya üst seviye ayakta alanlar için)

Ortalama yeniden satış fiyatı: ~£60 - £120 (sıra seçimi, yan yana oturma talebi ve maç gününe yakınlığa bağlı olarak)

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - Hamburger SV form durumu

Leipzig bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. En son sonucu, Eintracht Trier'e karşı DFB-Pokal'da alınan 6-0'lık galibiyetti ve bu performans zorlu bir sezon öncesi dönemin ardından bir miktar güven verdi. Bundan önce ise hazırlık maçlarında Bayern Münih'e 3-1 ve Leeds United'a 2-0 kaybetti. Leipzig bu beş maçta 12 gol attı ve altı gol yedi.

Hamburg iyi durumda geliyor. Son beş sonuçları üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet gösteriyor. Bunların sonuncusu, sezon öncesinde Lille ile 2-2 berabere kalınmasının ve Toulouse'a karşı 2-1 kazanılmasının ardından SC Verl deplasmanında gelen 3-0'lık DFB-Pokal galibiyetiydi. Hamburg bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi. Verl karşısındaki sonuç ise ilk resmi maçlarında gol yemeden kazandıklarını gösterdi.

RB Leipzig - Hamburger SV: Son maçların karşılıklı performansı

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da Bundesliga'da Hamburg'un sahasında oynandı ve Leipzig'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Ondan önce Leipzig, Ekim 2025'te sahasında 2-1 kazandı. Kaydedilen son beş karşılaşmada Leipzig dört kez kazanırken bir maç berabere bitti. Bu süreçte Leipzig 11, Hamburg ise beş gol attı.

RB Leipzig - Hamburger SV puan durumu

Mevcut Bundesliga tablosunda Hamburger SV 10. sırada yer alırken, RB Leipzig onun dört basamak altında 14. sırada bulunuyor.