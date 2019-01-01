RB Leipzig - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Devre arası kamp çalışmalarının Türkiye ayağını tamamlayan Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Bundesliga ekibi RB Leipzig ile karşılaşmak için Almanya'ya gitti.
12 Ocak Cumartesi günü Almanya’nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da oynanacak müsabaka, saat 17:00'de başlayacak.
Galatasaray kulübü, karşılaşmanın GS TV'den naklen yayınlacağını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yapan Galatasaray, o maçtan 3-3'lük skorla ayrılmıştı.