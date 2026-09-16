24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoEintracht Frankfurt
Book RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Tickets
GOAL-e

Yardımcı olanlar:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

RB Leipzig, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

RB Leipzig, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki tüm maçlarda RB Leipzig, Eintracht Frankfurt'un 6 galibiyetine karşılık 9 galibiyetle üstün durumda. Ayrıca 8 beraberlik bulunuyor. İki ekibin 18 Nisan 2026'daki son karşılaşmasında RB Leipzig, Bundesliga'da Deutsche Bank Park'ta deplasmanda 3-1 kazandı.

GOAL, RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı, 10 Ekim Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

crest
Bundesliga - Hafta 5
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, resmî ve birincil kanallar üzerinden şu standart adımları izleyin:

1. Resmî RB Leipzig çevrim içi bilet mağazası (Ev sahibi tribünü koltukları için)

  • RB Leipzig genellikle bilet satışını aşamalar halinde açar ve ilk önceliği resmî kulüp üyeleri ile kombine sahiplerine verir. Koltuk kalması halinde genel satış maç gününe daha yakın bir tarihte açılır. =

2. Resmî Eintracht Frankfurt çevrim içi bilet mağazası (Deplasman tribünü koltukları için)

  • Eintracht Frankfurt'u destekliyorsanız, kulübün resmî ana bilet mağazasını veya mainaquila uygulamasını ziyaret edin. Yüksek talep nedeniyle deplasman maçı kontenjanları ciddi şekilde sınırlıdır ve öncelik resmî Eintracht Frankfurt üyeleri ile resmî taraftar kulüplerine verilir.

3. İkincil bilet pazarı ve bilet değişimi (yeniden satış)

  • Resmî RBL Bilet Değişimi (Ticketbörse): Maçın biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin tek maçlık koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı resmî RB Leipzig ikincil pazarını (Ticketbörse) kulübün bilet portalı üzerinden kontrol edin.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri ne kadar?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga karşılaşmasının bilet fiyatları, koltuk konumuna, satın alma kanalına ve kategori seviyesine göre değişiklik gösterir.

Resmî birincil piyasa fiyatları (Liste fiyatı)

  • Ayakta izleme / Taraftar sektörü (Sektör B): 15 € ila 25 €
  • Kategori 4 ve 3 (Üst kat / Kale arkası): 25 € ila 45 €
  • Kategori 2 ve 1 (Uzun kenar / Alt ve orta kat): 50 € ila 85 €
  • VIP ve ağırlama paketleri: 150 € ila 400 €+

Deplasman taraftarı kontenjanı (Eintracht Frankfurt sektörü)

  • Misafir ayakta biletleri: Yaklaşık 15 € ila 20 €
  • Misafir oturma biletleri: Yaklaşık 30 € ila 45 €

İkincil bilet pazarı

  • Resmî RBL Bilet Değişimi (Ticketbörse): Kesin olarak liste fiyatı üzerinden satılır (15 € ila 85 €), buna ek olarak cüzi idari/işlem ücretleri uygulanır.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt form durumu

RB Leipzig son beş maçında iki galibiyet, hiç beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Takımın son maçında Bundesliga'da Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu. Bundan önce Leipzig, Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi ve DFB-Pokal'da Eintracht Trier'e altı gol attı. Hazırlık dönemindeki iki yenilgisi ise Bayern Münih ve Leeds United'a karşı geldi.

Eintracht Frankfurt son beş maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi çıkardı; 21 gol atmasına rağmen 17 gol yedi. Son sonuç, Bundesliga'da Augsburg'a karşı alınan 4-1'lik yenilgiydi. Frankfurt'un bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, DFB-Pokal'da SC St. Tönis'e karşı aldığı 11-0'lık galibiyet oldu. Ancak bu sonuç, Brentford'a karşı hazırlık maçında alınan 7-0'lık yenilgi ve 1. haftada Union Berlin deplasmanında alınan 3-3'lük beraberlikle gölgelendi.

RBL

RBL - Form

ETR
K0-6
BMG
K3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SGE

SGE - Form

BRE
K7-0
STT
K0-11
FCU
B3-3
FCA
K1-4
M05
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/15
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Son karşılaşmaların kaydı

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Frankfurt'taki Bundesliga maçında Eintracht Frankfurt'u 3-1 yendi. Bundan önce Leipzig, Aralık 2025'te sahasında 6-0 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Leipzig, Frankfurt'un bir galibiyetine karşılık dört galibiyetle açık üstünlük kurdu ve bu süreçte Frankfurt'un altı golüne karşılık 14 gol attı.

Kafa Kafaya

RB LeipzigÇizimEintracht Frankfurt
4
0
1
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
MS
DFB Kupası
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
MS
14Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
330082+69
K
K
K
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
B
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
321072+57
K
B
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
K
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
K
B
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
K
K
B
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
B
K
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
K
B
K
12
FC KölnFC KölnKOE
311157-24
B
K
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
K
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
K
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
B
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin