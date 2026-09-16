RB Leipzig, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki tüm maçlarda RB Leipzig, Eintracht Frankfurt'un 6 galibiyetine karşılık 9 galibiyetle üstün durumda. Ayrıca 8 beraberlik bulunuyor. İki ekibin 18 Nisan 2026'daki son karşılaşmasında RB Leipzig, Bundesliga'da Deutsche Bank Park'ta deplasmanda 3-1 kazandı.

GOAL, RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı, 10 Ekim Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 5 10 Eki 2026 - 12:30 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, resmî ve birincil kanallar üzerinden şu standart adımları izleyin:

1. Resmî RB Leipzig çevrim içi bilet mağazası (Ev sahibi tribünü koltukları için)

RB Leipzig genellikle bilet satışını aşamalar halinde açar ve ilk önceliği resmî kulüp üyeleri ile kombine sahiplerine verir. Koltuk kalması halinde genel satış maç gününe daha yakın bir tarihte açılır. =

2. Resmî Eintracht Frankfurt çevrim içi bilet mağazası (Deplasman tribünü koltukları için)

Eintracht Frankfurt'u destekliyorsanız, kulübün resmî ana bilet mağazasını veya mainaquila uygulamasını ziyaret edin. Yüksek talep nedeniyle deplasman maçı kontenjanları ciddi şekilde sınırlıdır ve öncelik resmî Eintracht Frankfurt üyeleri ile resmî taraftar kulüplerine verilir.

3. İkincil bilet pazarı ve bilet değişimi (yeniden satış)

Resmî RBL Bilet Değişimi (Ticketbörse): Maçın biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin tek maçlık koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı resmî RB Leipzig ikincil pazarını (Ticketbörse) kulübün bilet portalı üzerinden kontrol edin.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri ne kadar?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga karşılaşmasının bilet fiyatları, koltuk konumuna, satın alma kanalına ve kategori seviyesine göre değişiklik gösterir.

Resmî birincil piyasa fiyatları (Liste fiyatı)

Ayakta izleme / Taraftar sektörü (Sektör B): 15 € ila 25 €

Kategori 4 ve 3 (Üst kat / Kale arkası): 25 € ila 45 €

Kategori 2 ve 1 (Uzun kenar / Alt ve orta kat): 50 € ila 85 €

VIP ve ağırlama paketleri: 150 € ila 400 €+

Deplasman taraftarı kontenjanı (Eintracht Frankfurt sektörü)

Misafir ayakta biletleri: Yaklaşık 15 € ila 20 €

Misafir oturma biletleri: Yaklaşık 30 € ila 45 €

İkincil bilet pazarı

Resmî RBL Bilet Değişimi (Ticketbörse): Kesin olarak liste fiyatı üzerinden satılır (15 € ila 85 €), buna ek olarak cüzi idari/işlem ücretleri uygulanır.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt form durumu

RB Leipzig son beş maçında iki galibiyet, hiç beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Takımın son maçında Bundesliga'da Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu. Bundan önce Leipzig, Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi ve DFB-Pokal'da Eintracht Trier'e altı gol attı. Hazırlık dönemindeki iki yenilgisi ise Bayern Münih ve Leeds United'a karşı geldi.

Eintracht Frankfurt son beş maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi çıkardı; 21 gol atmasına rağmen 17 gol yedi. Son sonuç, Bundesliga'da Augsburg'a karşı alınan 4-1'lik yenilgiydi. Frankfurt'un bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, DFB-Pokal'da SC St. Tönis'e karşı aldığı 11-0'lık galibiyet oldu. Ancak bu sonuç, Brentford'a karşı hazırlık maçında alınan 7-0'lık yenilgi ve 1. haftada Union Berlin deplasmanında alınan 3-3'lük beraberlikle gölgelendi.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Son karşılaşmaların kaydı

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Frankfurt'taki Bundesliga maçında Eintracht Frankfurt'u 3-1 yendi. Bundan önce Leipzig, Aralık 2025'te sahasında 6-0 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Leipzig, Frankfurt'un bir galibiyetine karşılık dört galibiyetle açık üstünlük kurdu ve bu süreçte Frankfurt'un altı golüne karşılık 14 gol attı.