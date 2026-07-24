21 yaşındaki Norveçli, İtalyan ekibinin Mason Greenwood (Fenerbahçe) ve Crysencio Summerville (Al-Hilal) için yürüttüğü girişimlerden olumsuz yanıt almasının ardından Giallorossi'nin gündemine girdi. Roma, olası bir transfer konusunda Bundesliga ekibinin üst düzey yöneticileriyle şimdiden temas kurdu.

Ancak bu hamle kesinlikle ucuza mal olmayacak: Edinilen bilgilere göre Leipzig, Saksonya ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu için 50 ila 60 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor.

İtalyan spor gazetesinin haberine göre, yüksek mali talepler nedeniyle Romalılar başka seçeneklere de yönelmiş durumda. Serie A kulübünün listesinde Benfica'dan Andreas Schjelderup ile 1. FC Köln forması giyen 19 yaşındaki Said El Mala da bulunuyor; oyuncuyla özellikle Borussia Dortmund yakından ilgileniyor.

Getty Images

Leipzig'in Antonio Nusa'sıyla hangi kulüpler ilgileniyor?

Aynı zamanda rakip kulüpler de Nusa için devrede, nitekim son olarak haziran ayında da bu yönde haberler çıkmıştı. AS Roma'nın yanı sıra Newcastle United ve Arsenal de ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor. Newcastle Chronicle'ın haberine göre, çok süratli kanat oyuncusunun peşinde uzun bir talip listesi var ve bu listede Juventus, Tottenham Hotspur ile Crystal Palace da yer alıyor.

Ayrıca Norveçli milli oyuncunun çevresinde Bayern Münih'in adı da daha önce gündeme gelmişti. Ancak mevcut durumda Alman rekortmenine transfer ihtimali düşük görülüyor. Münih ekibi sol kanat için takviye arayışındaydı, ancak PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi kadrosuna katarak istediği ismi zaten transfer etti.

Antonio Nusa, Club Brugge'den RB Leipzig'e geldi

Nusa, 2024 yazında Club Brugge'den Leipzig'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen, farklı pozisyonlarda görev yapabilen kanat oyuncusu RB'de kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Nusa, geride kalan sezonda Saksonya ekibi adına 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda beş gol atıp dört asist yaptı.