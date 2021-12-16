Manchester United, Alman menajeri Ralf Rangnick'in Old Trafford’a gelmesinin ardından transfer çalışmalarına da başladı.

Özellikle takımdan ayrılması gündemde olan Paul Pogba’nın yerine orta saha transferi yapmak isteyen Rangnick’in, transfer listesinde birçok isim var.

United’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen futbolculardan birisi de Leipzig forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Amadou Haidara.

Leipzig'de mutlu olduğunu söyleyen Haidara’nın, United’a transfer olma söylentileri henüz son bulmazken Malili futbolcu çocukken Unitedlı olduğunu ve en sevdiği oyuncunun ise Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

Ralf Rangnick’in kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Haidara, Leipzig’e transfer olma sürecinde sakatlanmasına rağmen Alman menajerin kendisini ısrarla istediğini de belirtti.

Ne söylendi?

Amadou Haidara, Bild'e yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

“Çocukken herkesin tuttuğu bir takım vardı ve benim takımım Manchester United’dı. En sevdiğim futbolcu ise Cristiano Ronaldo'ydu. Ona hayrandım.

“Şu anda, transfer söylentileri hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü Leipzig’de mutluyum. Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum.”

"Ralf, bana güvendi"

63 yaşındaki Rangnick hakkında da konuşan Haidara, Leipzig’e transfer olma sürecinde Alman menajerin kendisine büyük bir destek verdiğini söyledi ve ekledi:

“Ralf, kariyerimde çok büyük bir rol oynadı ve çapraz bağlarım kopmasına rağmen beni Leipzig’e aldı. Sakatlandıktan sonra transferimin gerçekleşmeyeceğini düşündüm, ancak o yine de beni transfer etti.

"O zamanlar bunu beklemiyordum ve ona çok minnettarım, çünkü beni gerçekten istiyordu ve bana büyük bir güven verdi.

"Daha sonra bana Leipzig’de kalmamı ve Julian Nagelsmann’a her konuda güvenmem gerektiğini söyledi.”

Haidara, 2018'de RB Salzburg'dan RB Leipzig'e transfer olmuştu.

Leipzig formasıyla 83 maça çıkan Malili oyuncu, 13 gol attı ve 17 asist yaptı.

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