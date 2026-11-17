RB Leipzig, Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı Brajan Gruda'yı 2027'de 30 milyon avroluk satın alma yükümlülüğünü yerine getirerek kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bundesliga ekibi, Bayern Münih'in 22 yaşındaki Almanya millî takım oyuncusunu izlemeye devam etmesine rağmen oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için harekete geçti.

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Alman hücumcunun kalıcı transferi için şartlar hazır

Sky'a göre Leipzig, Premier League ekibinden kiraladığı Gruda'yı mevcut kiralık döneminin ardından kalıcı olarak kadrosunda tutmak için gerekli koşulları şimdiden sağladı. Zorunlu satın alma paketindeki performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam bonservis bedeli, satın alma maddesi gelecek yıl işletildiğinde 30 milyon avroya ulaşacak. Ayrıca eski Mainz hücumcusu, Red Bull Arena'da en az 2031'e kadar geçerli olacak bir sözleşme üzerinde şimdiden anlaşmaya vardı.

Bayern Münih'in önünde kadro engeli var

Habere göre 22 yaşındaki hücumcu, Bayern Münih'in transfer listesindeki yerini koruyor . Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, oyuncunun Bundesliga'daki etkileyici gelişimini izlemeyi sürdürüyor. Ancak Allianz Arena yönetiminin yaklaşan transfer dönemlerinde somut bir transfer girişiminde bulunması şu an için gündemde değil.

Sağ kanatta Fransız yıldız Michael Olise'nin önemli bir yere sahip olması, Gruda'nın şu anda Münih'te düzenli olarak ilk 11'de oynamasını özellikle zorlaştırıyor. Bayern Münih yönetimi, Olise'yi takımın en önemli oyuncularından biri olarak görüyor ve uzun vadede kadroda tutmayı hedefliyor. Bu nedenle Gruda'ya yönelik ilgisi ancak Münih ekibinin kadrosunda büyük değişiklikler yaşanırsa yeniden gündeme gelecek.

Millî takımdaki çıkışı değerini artırdı

Hücumcunun üst düzey kulüplerden giderek daha fazla ilgi görmesi şaşırtıcı değil. Şubat 2026'da İngiltere'den geldikten sonra çıktığı 13 Bundesliga maçında üç gol ve üç asist kaydetti. Gruda, 2026-27 sezonundaki ilk yedi lig maçında dört asist yaparak bu performansını sürdürdü. Ayrıca dört Şampiyonlar Ligi maçında bir gol ve bir asist, iki Almanya Kupası maçında ise bir gol kaydetti.

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Kulüp düzeyindeki bu dikkat çekici formunu A millî takıma da taşıdı. Almanya formasıyla ilk maçında, Sırbistan'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette ilk golünü attı . Ardından 16 Kasım'da Hollanda'nın 5-0 mağlup edildiği maçta bir kez daha gol buldu ve ilk iki millî maçında iki gole ulaştı.

Serbest kalma maddesinin olmaması Leipzig'in elini güçlendiriyor

Yayının belirttiğine göre Leipzig açısından kritik nokta, Gruda'nın 2031'e kadar geçerli sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmaması. Bu durum, oyuncuyu gelecekte transfer etmek isteyen rakip kulüplerin işini mali açıdan zorlaştırıyor. Bayern Münih de dahil olmak üzere Gruda'yla ilgilenen kulüpler, hücumcuyu sabit bir bedel karşılığında kadrolarına katamayacak ve transfer için Saksonya ekibiyle doğrudan pazarlık yapmak zorunda kalacak. Leipzig, Almanya millî takım oyuncusuyla uzun vadeli planlar yaparken Bayern Münih oyuncuyu izlemekle yetinecek.