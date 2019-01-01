RB Leipzig, Bayern Münih karşısında liderliğini korudu: 1-1
Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında RB Leipzig'e konuk oldu. Karşılaşma Forsberg ve Robert Lewandowski'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann; Gulacsi, Mukiele, Orban, Konate, Klostermann, Laimer, Sabitzer, Halstenberg, Poulsen, Werner, Forsberg ilk 11'ini sahaya sürdü.
Bavyera ekibinin teknik direktörü Niko Kovac ise Neuer, Pavard, Süle, Lucas Hernández, Alaba, Kimmich, Thiago, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski ilk 11'ine şans verdi. Polonyalı golcü, bu sezon 4. maçında 7. golünü attı.
Bayern Münih karşılaşmaya çok hızlı başladı. Müller'in mükemmel pasında savunmanın arkasına sarkan Robert Lewandowski 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
RB Leipzig, ilk yarının sonunda 1-1'lik eşitliği yakaladı. Leipzig'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Forsberg, Neuer'i mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. 4. haftanın sonunda puanını 10'a çıkaran Leipzig, liderliğini sürdürdü. Bundesliga'ya 2 galibiyet, 2 berababerlikle başlayan Bayern Münih ise 8 puanla 4. sırada kaldı.