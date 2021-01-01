RB Leipzig 0-2 Liverpool | Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde yaralarını sardı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 2-0 geçerken Ozan Kabak da bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ozan Kabaklı Liverpool, RB Leipzig'e konuk oldu.

Ara transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, RB Leipzig maçına ilk 11'de başladı ve bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde hüsrana uğramadı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Jürgen Klopp mücadeleden mutlu döndü. Liverpool'un yıldızları Sadio Mane ile Mohamed Salah günün zaferini tayın etti.

Mohamed Salah 53. dakikada RB Leipzig karşısında 1-0'lık üstünlüğü getirirken 58. dakikada Sadio Mane farkı ikiye çıkardı. Liverpool, RB Leipzig deplasmanında kilidi beş dakikada çözerken iki gol de ev sahibi savunmasının bireysel hatalarından geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool, RB Leipzig'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.

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Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde moral buldu.

Anfield'da oynanacak rövanş öncesi Jürgen Klopp tur için büyük bir avantaj elde etti. Ozan Kabak'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta kalelerini de gole kapattılar.