Yeni takımında 3 numaralı formayı giyecek olan Falcao, bu seçimin sırrını açıkladı.

2019 yazında Monaco’dan Galatasaray’a transfer olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma altındaki iki sezonunda sakatlıklarla boğuşmuş ve taraftarların beklentisine tam anlamıyla karşılık verememişti.

Geride bıraktığımz yaz transfer döneminde ise Galatasaray ile sözleşmesini fesheden golcü oyuncu, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşmaya varmıştı.

Yeni takımında ilginç bir forma numarası tercih eden Falcao, bu seçiminin sebebini sosyal medya hesabından duyurdu.

Falcao’dan 3 numara tercihi

Kolombiyalı yıldız, Twitter’dan paylaştığı fotoğrafla yeni sezonda Rayo Vallecano’nun 3 numaralı formasını terleteceğini açıkladı.

Falcao, futbolda genellikle savunma oyuncularının giydiği bu numarayı seçme sebebinin ise eski bir futbolcu olan babasından kaynaklandığını duyurdu.

Golcü oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı gönderide “Babamı onurlandırmak için” ifadesine yer verdi. Futbolculuk döneminde bir savunma oyuncusu olan Falcao’nun babası, 2019 yılında hayata veda etmişti.

Honrando la memoria de mi padre.🙏 https://t.co/w7gVfdrmRo — Radamel Falcao (@FALCAO) September 16, 2021

Falcao’nun Galatasaray karnesi

Parçalı formayı iki sezon boyunca giyen Kolombiyalı, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle bu süreçte tüm kulvarlarda 43 maçta görev yaptı.

35 yaşındaki golcü, bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşadı. Falcao henüz Rayo Vallecano ile maça çıkmadı.

Daha fazlası